Milorad Dodik glasao u Laktašima

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik glasao je danas u Laktašima.
Dodik je svoju građansku dužnost obavio u pratnji supruge Snježane u Domu kulture u Laktašima.
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