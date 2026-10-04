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Milorad Dodik glasao u Laktašima

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04.10.2026 10:50

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Додик гласање Лакташи Избори 2026
Foto: X/Milorad Dodik

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik glasao je danas u Laktašima.

Dodik je svoju građansku dužnost obavio u pratnji supruge Snježane u Domu kulture u Laktašima.

Милорад и Сњежана Додик
Milorad i Snježana Dodik
Instagram/Milorad Dodik

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Milorad Dodik

Laktaši

glasanje

Izbori 2026

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