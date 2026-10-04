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Izborni proces protiče uredno, izlaznost do 10 sati 10 odsto

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04.10.2026 11:15

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Изборне технологије. Избори 20026.
Foto: ATV/Branko Jović

Na području Zvornika do deset časova pravo glasa iskoristilo je tačno 10 odsto upisanih birača, saznaje ATV.

Gotovo sva biračka mjesta otvorena su na vrijeme, uz neznatna kašnjenja od 5 do 10 minuta na pojedinim lokacijama.

Izborni proces u gradu protiče potpuno uredno i bez većih tehničkih ili organizacionih problema.

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Izlaznost na izborima

izbori

Izbori 2026

Zvornik

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