Izborni proces protiče uredno, izlaznost do 10 sati 10 odsto

Na području Zvornika do deset časova pravo glasa iskoristilo je tačno 10 odsto upisanih birača, saznaje ATV.

Gotovo sva biračka mjesta otvorena su na vrijeme, uz neznatna kašnjenja od 5 do 10 minuta na pojedinim lokacijama.

Izborni proces u gradu protiče potpuno uredno i bez većih tehničkih ili organizacionih problema.