Izborni proces protiče uredno, izlaznost do 10 sati 10 odsto

Autor:ATV redakcija
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Na području Zvornika do deset časova pravo glasa iskoristilo je tačno 10 odsto upisanih birača, saznaje ATV.
Gotovo sva biračka mjesta otvorena su na vrijeme, uz neznatna kašnjenja od 5 do 10 minuta na pojedinim lokacijama.
Izborni proces u gradu protiče potpuno uredno i bez većih tehničkih ili organizacionih problema.
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