Tehnički problemi doveli do kašnjenja otvaranja biračkih mjesta

Jedno biračko mjesto u Istočnoj Ilidži jutros nije otvoreno zbog tehničkih problema, dok su ostala otvorena na vrijeme, izjavio je predsjednik Opštinske izborne komisije Rade Draško.

Draško je izrazio nadu da će brzo biti riješen i taj problem, te da će biti otvoreno i biračko mjesto 024.

U opštini Istočna Ilidža pravo glasa ima 13.625 birača, koji mogu da glasaju na 24 redovna biračka mjesta, a u funkciji su i četiri mobilna tima.

Rogatica: Problem sa pokretanjem identifikacionim uređajem

U Rogatici su otvorena biračka mjesta za glasanje na opštim izborima, osim jednog na kome nije mogao da bude pokrenut identifikacioni uređaj, potvrdila je predsjednik Opštinske izborne komisije Neda Obradović.

Ona je pojasnila da je donesen zamjenski uređaj i da se otvaranje biračkog mjesta očekuje uskoro. Pravo glasa u Rogatici ima 8.700 birača, koji će moći da glasaju na 20 biračkih mjesta, a angažovana su i dva mobilna tima.

Ljubinje: Manje kašnjenje na jednom biračkom mjestu zbog tehničkih problema

Jedno biračko mjesto u Ljubinju jutros je otvoreno sa manjim zakašnjenjem zbog tehničkih problema, izjavila je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Sofija Drapić.

Drapićeva je navela da je problem bio na jednom skeneru sa šiframa zbog čega su zvali tehničku podršku, te da je to otklonjeno.

Ona je navela da su ostala birališta otvorena na vrijeme, u 7.00 časova.

U Ljubinju pravo glasa ima 3.031 birač, koji će na današnjim izborima moći da glasa na osam redovnih biračkih mjesta, na jednom biračkom mjestu za glasanje u odsustvu, a formiran je i jedan mobilni tim.

U BiH se danas održavaju opšti izbori, a u centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača.

Srebrenica: Glasanje se odvija uz tehničke poteškoće

Na području Srebrenice sva biračka mjesta, kojih je 22, otvorena su na vrijeme, a glasanje je počelo uz određene tehničke poteškoće na pojedinim biralištima, koje se otklanjaju u toku rada, izjavila je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Ljiljana Stevanović.

Republika Srpska Problemi sa novim tehnologijama: U Bijeljini nije otvoreno 30 biračkih mjesta

U Srebrenici su za današnje izbore registrovana 13.973 birača ili za 537 manje nego za lokalne izbore 2024. godine.

Izbori se obavljaju na 22 biračka mjesta, a formirana su i dva mobilna tima za obilazak starih, bolesnih i nepokretnih osoba da bi im se omogućilo da na kućnim adresama ostvare biračko pravo.

Gradiška: Dva biračka mjesta otvorena sa zakašnjenjem

Dva biračka mjesta u Gradišci jutros su otvorena sa zakašnjenjem zbog prepobrajavanja glasačkih listića, potvrdio za Srnu predsjednik Gradske izborne komisije /GIK/ Branislav Radinović.

Radinović je dodao da su tokom jučerašnjeg dana imali ozbiljnih problema prilikom instaliranja opreme, ali da je i taj problem riješen tokom dana.

U Gradišci na 90 biračkih mjesta pravo glasa ima 55.175 birača.

Za birače koji zbog zdravstvenog stanja, starosti ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu na redovno biračko mjesto angažovan je mobilni tim.

Iz GIK-a su pozivali građane da provjere informacije o svom biračkom mjestu na sajtu Centralne izborne komisije.

Kalinovnik: Zbog tehničkih problema kasnilo otvaranje jednog biračkog mjesta

Usljed tehničkih problema jutros je kasnilo otvaranje jednog biračkog mjesta u Kalinoviku, dok su ostala otvorena na vrijeme, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Marko Bozalo.

U Kalinoviku su registrovana 1.694 birača koji će moći da glasaju na osam biračkih mjesta, a formirana su i dva mobilna tima.

Gradovi i opštine Pojedina biračka mjesta kasnila sa otvaranjem desetak minuta

U BiH se danas održavaju opšti izbori, a u centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača.

Berkovića: Otvaranje jednog biračkog mjesta kasnilo zbog tehničkih problema

U Berkovićima su biračka mjesta otvorena na vrijeme, osim na jednom mjestu gdje je bilo manjeg kašnjenja zbog tehničkih problema, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Danilo Ćupina.

U Berkovićima ima 1.528 birača koji će danas moći da glasaju na sedam biračkih mjesta.

U BiH se danas održavaju opšti izbori, a u centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača.

Šekovići: Zbog novih tehnologija kasnilo otvaranje biračkih mjesta

U Šekovićima je otvaranje pojedinih biračkih mjesta kasnilo od pet do 15 minuta zbog novih izbornih tehnologija, izjavio je Srni predsjednik Opštinske komisije Nebojša Vidaković.

"Prvi put se koriste skeneri, nova je tehnologija, ali se nadamo da će birači imati strpljenja", rekao je Vidaković.

U Šekovićima pravo glasa imaju ukupno 7.453 glasača koji će se izjašnjavati na 11 biračkih mjesta, jednom na nepotvrđenim glasačkim listićima i u odsustvu.

Angažovana su i dva mobilna tima, a 822 birača glasaće putem pošte.

Kostajnica: Kasnilo otvaranje četiri biračka mjesta zbog prebrojavanja listića

U Kostajnici su četiri biračka mjesta otvorena sa zakašnjenjem, a ostala na vrijeme, izjavila je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Svjetlana Bajalica.

"Otvaranje biračkih mjesta kasnilo je zbog prebrojavanja glasačkih listića", navela je Bajalica.

Prema njenim riječima, pravo glasa na opštim izborima u Kostajnici ima 4.920 birača.

"Imamo 11 redovnih biračkih mjesta, biračko mjesto za glasanje na nepotvrđenim – kovertiranim glasačkim listićima i biračko mjesto za glasanje u odsustvu, te jedan mobilni tim za koji je prijavljen 31 glasač", navela je Bajalica.