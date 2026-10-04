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Biračko mjesto u Ambasadi BiH u Beogradu otvoreno na vrijeme

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04.10.2026 08:15

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Бирачко мјесто у Амбасади БиХ у Београду отворено ја на вријеме и све тече у складу са процедурама, рекла је Срни министар савјетник у Амбасади и замјеник предсједника Бирачког одбора Селма Стојановић.
Foto: Srna

Biračko mjesto u Ambasadi BiH u Beogradu otvoreno ja na vrijeme i sve teče u skladu sa procedurama, rekla je Srni ministar savjetnik u Ambasadi i zamjenik predsjednika Biračkog odbora Selma Stojanović.

"Za glasanje na ovom biračkom mjestu prijavljeno je 51 lice, a odmah po otvaranju smo imali jednog glasača", rekla je Stojanovićeva.

U Ambasadi BiH u Beogradu nema skenera već se glasa po staroj metodi, zaokruživanjem i ubacivanjem listića u kutiju.

Da bi ostvarili pravo na glasanje prijavljeni moraju da pokažu neki od važećih identifikacionih dokumenata BiH, ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu.

Ukoliko se neko u 19.00 časova, kada je predviđeno zatvaranje biračkog mjesta nađe na njemu, biće mu dozvoljeno da glasa.

Po završetku glasanja Birački odbor ne broji glasove već samo koverte po kombinacijama i materijal će dostaviti na dalju obradu glavnom centru za brojanje.

Uslovi za glasanje u Ambasadi BiH u Beogradu su ispunjeni jer je Centralna izborna komisija BiH, nakon što su ranije na takozvane konsultacije povučeni članovi Biračkog odbora iz reda srpskog naroda, imenovala novog člana.

U BiH se održavaju opšti izbori, a u centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača, prenosi Srna.

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biračko mjesto

Izbori 2026.

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