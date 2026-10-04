Biračka mjesta u Jezeru otvorena na vrijeme

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Foto: ATV

U opštini Jezero biračka mjesta otvorena su na vrijeme, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Ilijana Pavlović.

Pravo glasa u ovoj opštini imaju 1.142 birača, koji će moći da glasaju na dva biračka mjesta. Mobilnih timova u ovoj lokalnoj zajednici nema, prenosi Srna.

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