Biračka mjesta u Jezeru otvorena na vrijeme

Autor:ATV redakcija
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U opštini Jezero biračka mjesta otvorena su na vrijeme, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Ilijana Pavlović.
Pravo glasa u ovoj opštini imaju 1.142 birača, koji će moći da glasaju na dva biračka mjesta.
Mobilnih timova u ovoj lokalnoj zajednici nema, prenosi Srna.
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