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Biračka mjesta u Jezeru otvorena na vrijeme

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04.10.2026 07:28

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На слици је приказан процес идентификације бирача постављањем отиска прста на сензор Smartmatic уређаја ради биометријске аутентификације.
Foto: ATV

U opštini Jezero biračka mjesta otvorena su na vrijeme, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Ilijana Pavlović.

Pravo glasa u ovoj opštini imaju 1.142 birača, koji će moći da glasaju na dva biračka mjesta.

Mobilnih timova u ovoj lokalnoj zajednici nema, prenosi Srna.

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Opština Jezero

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