Horor: Žena na smrt izbola djevojčicu (7) na ulici

Sedmogodišnja djevojčica tragično je preminula nakon što je zadobila više ubodnih rana u predjelu leđa u stravičnom napadu koji se dogodio u Čikagu.

Napad se odigrao u subotu, trećeg oktobra, nešto prije podneva. Prema navodima čikaške policije, djevojčica se nalazila na Aveniji Kotidž Grouv u naselju Čatam, kada joj je prišla nepoznata žena naoružana oštrim predmetom i ubola je više puta u leđa.

Hrabri građani savladali napadačicu

Hrabri očevici koji su se zatekli na licu mjesta odmah su pritekli u pomoć napadnutoj djevojčici i uspjeli da savladaju i zadrže napadačicu do dolaska snaga reda. Hitne službe su brzo stigle na mjesto zločina i prevezle djevojčicu u dječiju bolnicu Comer. Nažalost, uprkos nadljudskim naporima ljekara, proglašena je mrtvom ubrzo po dolasku.

Osumnjičena, čiji identitet policija još uvijek nije saopštila, zadobila je povrede prilikom savladavanja od strane prolaznika. Ona je prebačena u bolnicu sa povredama koje nisu opasne po život i trenutno se nalazi u policijskom pritvoru, dok se očekuje zvanično podizanje optužnice.

Policija nastavlja istragu, a u ovom trenutku ostaje nejasno kakav je bio odnos između djevojčice i žene koja ju je napala, kao i šta bi mogao biti motiv ovog brutalnog zločina, piše Miror.