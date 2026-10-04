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MUP o stanju na biračkim mjestima: Zabilježen jedan incident

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04.10.2026 12:36

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Proces glasanja na Opštim izborima na području Republike Srpke se odvija mirno, iako su evidentirani prekidi glasanja na biračkim mjestima, naveli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske.

"Štabu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske "Izbori 2026" do 12.00 prijavljen je jedan incident na biračkim mjestima: -09,45 časova u mjestu Čelebići, Grad Foča policijski službenici su postupali po prijavi narušavanja javnog reda i mira da je lice M.R. (posmatrač) fizički napalo lice P.O., člana Izborne komisije. Licu M.R. je izdat prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz člana 12. Zakona o javnom redu i miru (tuča i fizički napad) - navodi se u saopštenju MUP-a.

Podsjećaju, građanima su danas na raspolaganju lokacije za izdavanje ličnih dokumenata Ministarstva koje rade do 19,00 časova.

Građanima će biti na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i JMB, uključujući i akviziciju.

"U cilju preduzimanja mjera i radnji povodom nastupajućih Opštih izbora na području Bosne i Hercegovine, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim za prevoz protivgradnih raketa za potrebe JP “PROTIVGRADNA PREVENTIVA REPUBLIKE SRPSKE” A.D. Gradiška, kao i za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa danas i sutra, 05.10.2026. godine do 06,00 časa. Ministarstvo u sjedištu, PU i PS, za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme", naveli su iz MUP-a.

Naveli su da će u istom periodu, u cilju preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je Naredbu o zabrani saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tona ukupne mase na svim javnim putevima u Republici Srpskoj.

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Tagovi :

MUP Republike Srpske

biračka mjesta

narušavanje javnog reda i mira

izbori

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