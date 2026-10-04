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Tinejdžer uhapšen u Francuskoj zbog napada plamenom tokom protesta

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04.10.2026 13:27

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Тинејџер ухапшен у Француској због напада пламеном током протеста
Foto: Tanjug / AP / Aurelien Morissard

Francuska policija uhapsila je tinejdžera zbog sumnje da je upotrijebio bocu napunjenu aerosolom kako bi usmjerio mlaz plamena u lice žene tokom protesta učenika širom zemlje.

Policija je osumnjičenog identifikovala kao 15-godišnjeg mladića, čije ime nije objavljeno.

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Žrtva, socijalna radnica, rekla je da je čekala autobus kada joj je prišla grupa mladih i počela da uništava autobusko stajalište. Žrtva je navela da je pokušala da interveniše, nakon čega je jedan od mladića upotrijebio aerosolnu bocu kao improvizovani bacač plamena.

Prema pisanju lista "Parizijen", zadobila je opekotine prvog stepena na licu.

Sukob je snimljen u četvrtak u južnoj luci Marselju, gdje su demonstranti napali javni prevoz, zapalivši najmanje jedan autobus i vatrogasno vozilo.

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Demonstracije su počele krajem septembra zbog nepopunjenih nastavničkih mjesta u srednjoj školi u Kreteju, u blizini Pariza, prije nego što su se proširile širom zemlje, dok su učenici zahtijevali bolje uslove za školovanje, uključujući više nastavnika, manje razrede i popravku dotrajalih školskih zgrada. Oni su takođe zatražili veća izdvajanja za javne škole.

(Srna)

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