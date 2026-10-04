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Пуцњава у Норвешкој: Убијене двије особе, једна тешко рањена

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04.10.2026 13:20

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Двије особе, отац и син, убијене су, а једна је тешко рањена када је нападач отворио ватру на ловачку групу у близини Халдена, на југу Норвешке, саопштила је данас локална полиција.

Полиција је саопштила да је осумњичени мушкарац у двадесетим годинама ухапшен на мјесту догађаја, а потом предат полицији. Он, како се наводи, није био члан ловачке групе и осумњичен је за убиство.

Према информацијама норвешког јавног сервиса НРК, пуцњава се догодила током окупљања ловачке групе, у тренутку када је требало да буду распоређена мјеста за лов.

Полиција је око 7.30 ујутру, по локалном времену, обавијештена да је више особа упуцано на једној адреси у Халдену.

Око пола сата касније саопштено је да је полиција добила информације о пуцњави и да има осумњиченог под контролом.

"Ријеч је о веома озбиљном и трагичном догађају који је тешко погодио више људи. Наше мисли су са породицама страдалих", рекла је вршитељка дужности начелника полиције Вибеке Шојен.

ротација полиција

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Општина Халден формирала је кризни штаб изјавио је за НРК градоначелник Халдена Фредрик Холм.

Халден се налази око 96 километара југоисточно од Осла, у близини границе са Шведском, пише Танјуг.

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Тагови :

Пуцњава

рањавање

Норвешка

Убиство

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