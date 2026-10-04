Захарова о посјети Мерца Кијеву: Повратак убице на мјесто злочина

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Портпаролка руског министарства спољних послова Марија Захарова је прокоментарисала данас посјету њемачког канцелара Фридриха Мерца Кијеву рекавши да се "убице враћају на мјесто злочина".
Убице се враћају на мјесто злочина. То је ПР заснован на крвопролићу - рекла је Захарова за Комсомољску правду, преноси агенција ТАСС.
Раније је новинска агенција ДПА извијестила да су Мерц и њемачка министарка економије Катерина Рајхе стигли у Кијев у ненајављену посјету, у пратњи представника њемачких компанија.
Извори у њемачким владиним круговима рекли су агенцији ДПА да Мерц намерава током ове посјете да објави трансфер више хиљада дронова-пресретача Кијеву и потврди производњу оружја дугог домета за Украјину.
Њемачка влада планира да издвоји милијарду евра из буџета за ове сврхе и додатних 350 милиона евра за обнову енергетске инфраструктуре.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
00
19
58
19
49
19
49
19
46
Тренутно на програму