Крвави пир: Златним БМВ-ом улетио у људе и избјегао кауцију

Аутор:АТВ редакција
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Осамнаестогодишњи Индика Бамбрик Самарасинге, који је осумњичен да је златним БМВ-ом улетио међу навијаче Њукасл Најтса и повриједио десет особа, појавио се пред судом у Њукаслу.
Он није тражио пуштање уз кауцију, па ће остати у притвору, а сљедеће саслушање заказано је за петнаести октобар.
Полиција Новог Јужног Велса тврди да је Самарасинге, који је имао само пробну возачку дозволу, био за воланом луксузног аутомобила са регистарским ознакама „ИНДИКА“. Против њега је подигнуто укупно девет оптужби – три за опасну вожњу са тешким тјелесним повредама, три за несавјесну вожњу са тешким тјелесним повредама и три за наношење тјелесних повреда непрописним управљањем возилом. За најтежу од наведених оптужби предвиђена је максимална казна од седам година затвора.
Самарасинге је претходно одведен у болницу, а потом у полицијску станицу. Његовим адвокатима је током саслушања одобрено да затраже здравствени преглед у притвору, који би могао да обухвати и процјену његовог менталног здравља. Додатну пажњу јавности привукло је сазнање да му је возачка дозвола већ била одузета у фебруару. На ту одлуку се жалио у априлу, али без успјеха.
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Инцидент се догодио у суботу ујутру, око девет часова и тридесет минута, када су се навијачи Њукасл Најтса окупили како би испратили екипу пред финале НРЛ лиге. Аутомобил је, према наводима полиције, претходно возио непредвидиво, а потом ударио људе који су стајали поред пута.
Међу повријеђенима је и петогодишња дјевојчица која је задобила тешке повреде. Градоначелник Њукасла Гевин Морис рекао је да је дјевојчица имала „веома тежак период“, али да је сада у стабилном стању. Њена мајка је такође повријеђена и налази се у болници.
Према наводима Ешли Гибс, која је покренула акцију прикупљања новца за породицу, дјевојчица је била у вјештачки изазваној коми и већ је прошла кроз више операција, док ће њена мајка такође морати на додатне операције и дуг опоравак. Прикупљени новац намијењен је медицинским и свакодневним трошковима породице. У несрећи је тешко повријеђен и шездесетседмогодишњи мушкарац, чије је стање у међувремену побољшано и сада је озбиљно, али стабилно.
Док се Самарасинге налази у притвору, на његовом ТикТок налогу појавили су се бројни коментари осуде. Његови пријатељи и присталице тврдили су, међутим, да инцидент није био намјеран, наводећи да је покушавао да изведе „бурноут“ док су људи стајали поред пута.
Самарасинге ће се поново појавити пред Локалним судом у Њукаслу петнаестог октобра, преноси Телеграф.рс.
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