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Додик: Република Српска и Русија његују пријатељске и партнерске односе

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04.10.2026 08:39

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Република Српска и Руска Федерација његују пријатељске и партнерске односе, што је потврђено и током посљедњег разговора са предсједником Владимиром Путином, навео је предсједник Милорад Додик.

"Током седмице боравио сам у Москви, гдје сам, између осталог, одржао и предавање студентима Московског државног института за међународне односе (МГИМО), говорећи о будућности сарадње Српске и Русије", написао је Додик на свом Икс налогу у прегледу недјеље.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милорад Додик

Русија

Владимир Путин

Република Српска

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