Додик: Република Српска и Русија његују пријатељске и партнерске односе

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска и Руска Федерација његују пријатељске и партнерске односе, што је потврђено и током посљедњег разговора са предсједником Владимиром Путином, навео је предсједник Милорад Додик.
"Током седмице боравио сам у Москви, гдје сам, између осталог, одржао и предавање студентима Московског државног института за међународне односе (МГИМО), говорећи о будућности сарадње Српске и Русије", написао је Додик на свом Икс налогу у прегледу недјеље.
Република Српска и Руска Федерација његују пријатељске и партнерске односе, што је потврђено и током посљедњег разговора са предсједником Владимиром Путином.
Током седмице боравио сам у Москви, гдје сам, између осталог, одржао и предавање студентима Московског државног института за међународне односе (МГИМО), говорећи о будућности сарадње Српске и Русије.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 4, 2026
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