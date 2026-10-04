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Предсједник Синиша Каран гласао у Бањалуци

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04.10.2026 09:23

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран гласао на општим изборима 2026.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Републике Српске, Синиша Каран гласао је данас у Бањалуци.

Своју грађанску дужност предсједник Каран обавио је у Бањалуци у Основној школи "Алекса Шантић".

Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је данас да су избори празник демократије за грађане у Српској.

"Бирачко право је једно од најстаријих слобода. За Републику Српску је важно да избори протекну фер, поштено и демократски, јер се тиме даје легитимитет и легалитет изабраној власти", рекао је Каран.

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Тагови :

Синиша Каран

Бања Лука

Република Српска

гласање

Избори 2026

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