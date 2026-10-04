Предсједник Синиша Каран гласао у Бањалуци

Аутор:Марија Милановић
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Предсједник Републике Српске, Синиша Каран гласао је данас у Бањалуци.
Своју грађанску дужност предсједник Каран обавио је у Бањалуци у Основној школи "Алекса Шантић".
Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је данас да су избори празник демократије за грађане у Српској.
"Бирачко право је једно од најстаријих слобода. За Републику Српску је важно да избори протекну фер, поштено и демократски, јер се тиме даје легитимитет и легалитет изабраној власти", рекао је Каран.
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