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Стевандић гласао у Бањалуци

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04.10.2026 10:13

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Предсједник Народне Скупштине Републике Српске Ненад Стевандић гласао у Бањалуци на општим изборима, 04.10.2026.
Фото: АТВ

Предсједник Народне Скупштине Републике Српске Ненад Стевандић гласао је данас у Бањалуци.

Стевандић је своју грађанску дужност обавио у Основној школи "Бранко Радичевић".

У Републици Српској и ФБиХ од 7 часова отворена су бирачка мјеста у склопу Општих избора.

Избори се проводе за предсједника и потпредсједнике Републике Српске, Предсједништво БиХ, Народну скупштину Републике Српске, Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, Представнички дом Федерације и скупштине кантона.

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Укупно се бира 518 носилаца мандата међу 7.028 овјерених кандидата.

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Тагови :

Ненад Стевандић

Избори 2026

Избори 2026.

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