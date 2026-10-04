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Настављен изборни процес у Стоцу након мањег застоја

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04.10.2026 10:58

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Скенирање личне карте на изборима 2026.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Стоцу је током изборног јутра на једном бирачком мјесту дошло до мањег застоја због техничких проблема. Из Градске изборне комисије кажу да већих потешкоћа нема и да изборни процес протиче уредно.

Без проблема је почело гласање у Посушју, Читлуку, Ливну и Купресу, гдје су сва бирачка мјеста отворена јутрос у седам часова.

Највише бирача је у Ливну, 28.640, гдје је отворено 36 бирачких мјеста. У Посушју право гласа има 15.473 бирача, а гласа се на 23 мјеста.У Читлуку су отворена 24 бирачка мјеста за 14.392 бирача.

У Стоцу је регистровано 10.508 бирача и отворено 20 редовних бирачких мјеста. У Купресу 3.646 бирача гласа на пет мјеста.

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Избори 2026

Избори 2026.

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