Огласио се МУП о процесу гласања у Српској

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Штаб Министарства унутрашњих послова Републике Српске "Избори 2026" прати и предузима мјере и радње у циљу одржавања повољне безбједносне ситуације у Републици Српској на дан Oпштих избора у БиХ.
"Од 1.957 бирачких мјеста на подручју Републике Српске, њих 201 није било отворено у седам часова. Процес гласања се одвија мирно, без инцидената. Поводом одржавања Општих избора, данас су грађанима на располагању локације за издавање личних докумената Министарства и то у периоду од 07,00 до 19,00 часова", навели су у саопштењу.
Навели су да ће грађанима бити на располагању реферати личних карата, пребивалишта, боравишта и ЈМБ, укључујући и аквизицију.
Република Српска
Скенер не ради, ЦИК нема рјешење: Проблем на Петрићевцу
"У циљу предузимања мјера и радњи поводом наступајућих Општих избора на подручју БиХ, министар унутрашњих послова Републике Српске издао је наредбу о забрани превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју Републике Српске, осим за превоз противградних ракета за потребе ЈП "Противградна превентива Републике Српске" А.Д. Градишка, као и за превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета у недјељу, 04. октобра 10.2026. од 00,00 часова до 05.10.2026. године до 06,00 часа. Министарство у сједишту, ПУ и ПС, за наведене дане неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме", наводи се у саопштењу Министарства унутрашњих послова.
Навели су да у истом периоду, у циљу предузимања безбједносних мјера и радњи, министар унутрашњих послова Републике Српске издао је Наредбу о забрани саобраћаја за теретна возила преко 3,5 тона укупне масе на свим јавним путевима у Републици Српској.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч2
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму