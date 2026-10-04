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Огласио се МУП о процесу гласања у Српској

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04.10.2026 08:35

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Штаб Министарства унутрашњих послова Републике Српске "Избори 2026" прати и предузима мјере и радње у циљу одржавања повољне безбједносне ситуације у Републици Српској на дан Oпштих избора у БиХ.

"Од 1.957 бирачких мјеста на подручју Републике Српске, њих 201 није било отворено у седам часова. Процес гласања се одвија мирно, без инцидената. Поводом одржавања Општих избора, данас су грађанима на располагању локације за издавање личних докумената Министарства и то у периоду од 07,00 до 19,00 часова", навели су у саопштењу.

Навели су да ће грађанима бити на располагању реферати личних карата, пребивалишта, боравишта и ЈМБ, укључујући и аквизицију.

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"У циљу предузимања мјера и радњи поводом наступајућих Општих избора на подручју БиХ, министар унутрашњих послова Републике Српске издао је наредбу о забрани превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју Републике Српске, осим за превоз противградних ракета за потребе ЈП "Противградна превентива Републике Српске" А.Д. Градишка, као и за превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета у недјељу, 04. октобра 10.2026. од 00,00 часова до 05.10.2026. године до 06,00 часа. Министарство у сједишту, ПУ и ПС, за наведене дане неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме", наводи се у саопштењу Министарства унутрашњих послова.

Навели су да у истом периоду, у циљу предузимања безбједносних мјера и радњи, министар унутрашњих послова Републике Српске издао је Наредбу о забрани саобраћаја за теретна возила преко 3,5 тона укупне масе на свим јавним путевима у Републици Српској.

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Тагови :

Општи избори 2026

Избори 2026

МУП Републике Српске

бирачко мјесто

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