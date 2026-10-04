Сва бирачка мјеста отворена у Источној Илиџи и Источном Новом Сарајеву, проблем у Которцу

Аутор:Александра Тољ Ружић
Коментари:0
Сва изборна мјеста у Источној Илиџи и Источном Новом Сарајеву су сада отворена с тим што још увијек постоје потешкоће са гласањем на једном изборном мјесту у Источној Илиџи.
“Имамо потешкоће на бирачком мјесту 006, то је биралиште у Которцу”, потврђено је за АТВ из ОИК-а.
Иако је било потешкоћа, на поједим бирачки мјестима, гласање је успостављено на свим бирачким мјестима у Источном Новом Сарајеву.
“Сва су мјеста отворена. Било је мало кашњења, али сада се на свим гласа”, казали су за АТВ из ОИК Источно Ново Сарајево.
И из ОИК-а у Трнову су такође потврдили да су сва биралишта отворена, технологије функционису и гласање се отвара без икаквих сметњи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 ч0
Уживо
БиХ
4 ч1
БиХ
19 ч0
БиХ
21 ч0
Најновије
Најчитаније
10
38
10
36
10
30
10
22
10
14
Тренутно на програму