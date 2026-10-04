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Сва бирачка мјеста отворена у Источној Илиџи и Источном Новом Сарајеву, проблем у Которцу

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04.10.2026 08:36

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Бирачко мјесто, избори 2026.
Фото: АТВ

Сва изборна мјеста у Источној Илиџи и Источном Новом Сарајеву су сада отворена с тим што још увијек постоје потешкоће са гласањем на једном изборном мјесту у Источној Илиџи.

“Имамо потешкоће на бирачком мјесту 006, то је биралиште у Которцу”, потврђено је за АТВ из ОИК-а.

Иако је било потешкоћа, на поједим бирачки мјестима, гласање је успостављено на свим бирачким мјестима у Источном Новом Сарајеву.

“Сва су мјеста отворена. Било је мало кашњења, али сада се на свим гласа”, казали су за АТВ из ОИК Источно Ново Сарајево.

И из ОИК-а у Трнову су такође потврдили да су сва биралишта отворена, технологије функционису и гласање се отвара без икаквих сметњи.

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Тагови :

Избори 2026

Источна Илиџа

Источно Сарајево

бирачко мјесто

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