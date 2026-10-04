Бранко Блануша гласао у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СДС-а и кандидат ове странке за предсједника Републике Српске, гласао је у Бањалуци.
Блануша је своју грађанску дужност обавио у ОШ „Бранко Радичевић“.
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