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Бранко Блануша гласао у Бањалуци

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04.10.2026 10:22

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предсједник СДС-а и кандидат за предсједника Републике Српске
Фото: АTV

Предсједник СДС-а и кандидат ове странке за предсједника Републике Српске, гласао је у Бањалуци.

Блануша је своју грађанску дужност обавио у ОШ „Бранко Радичевић“.

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Тагови :

Бранко Блануша

гласање

Избори 2026.

Бања Лука

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