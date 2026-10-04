Хаос на популарном одмаралишту, забиљежено 22.000 удара грома

Аутор:АТВ редакција
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На острву Крит у протекла 24 часа забиљежено је око 22.000 удара грома, саопштила је грчка метеоролошка служба, док власти процјењују штету насталу усљед обилних киша и грмљавине.
Метеоролози су саопштили да се очекује да ће обилне кише падати још неколико часова, јавља ДПА.
Велики дијелови пољопривредне производње на Криту су уништени, а бројни путеви су поплављени.
Многе куће су оштећене, а у појединим областима су пријављени нестанци струје.
Метеоролози истичу да је у области Ретимна пало до 500 милиметара кише.
БиХ
Пожар на Чврсници и даље активан, очекује се помоћ хеликоптера
На острву Родос, жена туриста из Њемачке погинула је у петак, 2. октобра, након удара грома, док је њен муж лакше повријеђен.
(СРНА)
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