Logo

Хаос на популарном одмаралишту, забиљежено 22.000 удара грома

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 11:22

Коментари:

0
Гром је атмосферско пражњење (муња) између облака и земљине површине
Фото: pexels/Luis Lima

На острву Крит у протекла 24 часа забиљежено је око 22.000 удара грома, саопштила је грчка метеоролошка служба, док власти процјењују штету насталу усљед обилних киша и грмљавине.

Метеоролози су саопштили да се очекује да ће обилне кише падати још неколико часова, јавља ДПА.

Велики дијелови пољопривредне производње на Криту су уништени, а бројни путеви су поплављени.

Многе куће су оштећене, а у појединим областима су пријављени нестанци струје.

Метеоролози истичу да је у области Ретимна пало до 500 милиметара кише.

илу-хеликоптер-01092025

БиХ

Пожар на Чврсници и даље активан, очекује се помоћ хеликоптера

На острву Родос, жена туриста из Њемачке погинула је у петак, 2. октобра, након удара грома, док је њен муж лакше повријеђен.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

удар грома

Крит

Грчка

Острво

Коментари (0)

Више из рубрике

Захарова о посјети Мерца Кијеву: Повратак убице на мјесто злочина

Свијет

Захарова о посјети Мерца Кијеву: Повратак убице на мјесто злочина

9 ч

0
Ормуски мореуз сукоб Америка Иран деминирање пролаза

Свијет

Погођен танкер у Ормуском мореузу

9 ч

0
амерички предсједник Доналд Трамп

Свијет

Трамп увјерен да је Иран одустао од нуклеарног оружја

9 ч

0
БМВ је њемачка мултинационална компанија која тренутно производи луксузне и спортске аутомобиле и мотоцикле, а такође је производила и авионске моторе до 1945. године.

Свијет

Крвави пир: Златним БМВ-ом улетио у људе и избјегао кауцију

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Угљевик: Два бирачка мјеста још увијек отворена

19

58

АТВ Специјал: "Избори 2026"

19

49

Огласио се Додик: Подијелио фотографију са Минићем и послао поруку

19

49

Добој прогласио побједу Минића и Цвијановић

19

46

У овој школи забрањени су мобилни телефони: Ученици негодују, родитељи поздрављају одлуку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима