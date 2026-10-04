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Peskov oštro upozorio Zapad: Upotrijebićemo kompletan arsenal

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04.10.2026 12:15

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Песков оштро упозорио Запад: Употријебићемо комплетан арсенал
Foto: Tanjug/AP

Rusija će upotrijebiti svoj kompletan arsenal oružja u slučaju prijetnje Kalinjingradskoj oblasti od stranih država, upozorio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Govorili su o tome da je to ruska oblast i u slučaju bilo kakve prijetnje - a čuli smo mnogo izjava od usijanih glava iz Poljske i drugih zemalja - Rusija će upotrijebiti čitav raspoloživi arsenal oružja. Ovo uopšte nije prijetnja", rekao je Peskov.

Ambasada Rusije u Belgiji saopštila je ranije ove sedmice da je Moskva upozorila NATO i belgijsko Ministarstvo spoljnih poslova da akcije Alijanse u blizini granica Kalinjingradske oblasti povećavaju rizik od direktnog oružanog sukoba, prenosi Srna.

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Dmitrij Peskov

Ruska vojna operacija 2026

Kremlj

NATO

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