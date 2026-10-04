Rusija će upotrijebiti svoj kompletan arsenal oružja u slučaju prijetnje Kalinjingradskoj oblasti od stranih država, upozorio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Govorili su o tome da je to ruska oblast i u slučaju bilo kakve prijetnje - a čuli smo mnogo izjava od usijanih glava iz Poljske i drugih zemalja - Rusija će upotrijebiti čitav raspoloživi arsenal oružja. Ovo uopšte nije prijetnja", rekao je Peskov.

Ambasada Rusije u Belgiji saopštila je ranije ove sedmice da je Moskva upozorila NATO i belgijsko Ministarstvo spoljnih poslova da akcije Alijanse u blizini granica Kalinjingradske oblasti povećavaju rizik od direktnog oružanog sukoba, prenosi Srna.