Peskov oštro upozorio Zapad: Upotrijebićemo kompletan arsenal

Autor:ATV redakcija
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Rusija će upotrijebiti svoj kompletan arsenal oružja u slučaju prijetnje Kalinjingradskoj oblasti od stranih država, upozorio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Govorili su o tome da je to ruska oblast i u slučaju bilo kakve prijetnje - a čuli smo mnogo izjava od usijanih glava iz Poljske i drugih zemalja - Rusija će upotrijebiti čitav raspoloživi arsenal oružja. Ovo uopšte nije prijetnja", rekao je Peskov.
Ambasada Rusije u Belgiji saopštila je ranije ove sedmice da je Moskva upozorila NATO i belgijsko Ministarstvo spoljnih poslova da akcije Alijanse u blizini granica Kalinjingradske oblasti povećavaju rizik od direktnog oružanog sukoba, prenosi Srna.
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