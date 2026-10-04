Smrtonosna vožnja: Izboden taksista, bore mu se za život

Kragujevačka policija uhapsila je K. S. zbog sumnje da je u noći između subote i nedjelje, oko 1 sat iza ponoći, oštrim predmetom teško povrijedio taksistu B. L. u Kragujevcu.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Do incidenta je došlo kada je taksista B. L., upravljajući svojim vozilom, primijetio K. S. koji se pješice kretao ulicom. Taksista je zaustavio automobil i upitao prolaznika da li je on naručio taksi vožnju, nakon čega je između njih dvojice izbila kraća verbalna rasprava.

Sukob je ubrzo eskalirao, taksista je izašao iz vozila, nakon čega je došlo do fizičkog kontakta. U tom trenutku, K. S. je, kako se sumnja, oštrim predmetom najvjerovatnije nožem zadao B. L. jedan udarac u predjelu gornjeg dijela leđa.

Povrijeđeni B. L. je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede opasne po život u vidu ubodne rane u predjelu leđa i hitno je zbrinut.

Osumnjičenom K. S. je određeno policijsko zadržavanje. Njegov branilac uložio je žalbu na rješenje o zadržavanju sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Kragujevcu, ali je ona odbijena, prenosi Blic.