Ova opština u utorak ostaje bez struje

Autor:ATV redakcija
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Potrošači u Srebrenici neće imati struju u utorak, 6. oktobra, zbog remonta trafostanica.
Električne energije neće biti od 9.00 do 17.00 časova zbog redovnog godišnjeg remonta trafostanica, rečeno je u Radnoj jedinici "Elektro-Bijeljine" u Srebrenici.
Ovim isključenjem neće biti obuhvaćena područja Skelana i Zelenog Jadra u srebreničkoj opštini.
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