Ova opština u utorak ostaje bez struje

Potrošači u Srebrenici neće imati struju u utorak, 6. oktobra, zbog remonta trafostanica.

Električne energije neće biti od 9.00 do 17.00 časova zbog redovnog godišnjeg remonta trafostanica, rečeno je u Radnoj jedinici "Elektro-Bijeljine" u Srebrenici.

Ovim isključenjem neće biti obuhvaćena područja Skelana i Zelenog Jadra u srebreničkoj opštini.