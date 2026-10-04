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Ova opština u utorak ostaje bez struje

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04.10.2026 13:23

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Ова општина у уторак остаје без струје
Foto: Ustupljena fotografija

Potrošači u Srebrenici neće imati struju u utorak, 6. oktobra, zbog remonta trafostanica.

Električne energije neće biti od 9.00 do 17.00 časova zbog redovnog godišnjeg remonta trafostanica, rečeno je u Radnoj jedinici "Elektro-Bijeljine" u Srebrenici.

Ovim isključenjem neće biti obuhvaćena područja Skelana i Zelenog Jadra u srebreničkoj opštini.

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