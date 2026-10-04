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Užas u Crnoj Gori: Sin ubo nožem majku

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04.10.2026 12:58

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi, po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, lišili su slobode J.V. zbog sumnje da je, na štetu svoje majke, izvršio krivično djelo pokušaj ubistva.

Sumnja se da je J.V. krivično djelo izvršio u dvorištu porodične kuće, kada je majci, upotrebom noža, zadao jedan ubod u predjelu vrata.

"Nakon što je izvršio krivično djelo, J.V. je pristupio u policijske prostorije i sam se prijavio policiji. Policijski službenici su odmah preduzeli sve potrebne mjere i radnje. Oštećeno žensko lice, majka J.V., je zbrinuta i prevezena u zdravstvenu ustanovu, gdje je hospitalizovana", saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Маринко Лопатић

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Nadležni državni tužilac se, nakon sagledavanja činjenica, izjasnio da se u radnjama J.V. stiču bitni elementi krivičnog djela ubistvo u pokušaju i naložio da se J.V. liši slobode, prenosi RINA.

Osumnjičeni J.V. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo.

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Tagovi :

Crna Gora

Herceg Novi

pokušaj ubistva

Policija

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