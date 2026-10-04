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Muškarac napao ženu koja je vozila taksi, odgrizao joj uvo

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04.10.2026 13:35

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Жути знак за такси који свијетли ноћу.
Foto: Efrem Efre/Pexels

U atinskom predgrađu Nea Jonija 35-godišnji muškarac odgrizao je uvo ženi taksisti, prenijeli su grčki mediji.

Napad se dogodio oko 01.00 ujutru u Nea Joniji, a najnovije informacije ukazuju da je 35-godišnjak napao ženu taksistu jer nije imala uređaj za platne kartice (POS), prenosi portal Newsit.gr.

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Hronika

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Bijesni klijent je napao ženu i odgrizao joj uvo, a ona je nakon napada odvezena u bolnicu.

Očevidac napada, koji je savladao napadača i spasao ženu, detaljno je opisao bijes napadača i potvrdio da su mu usta bila krvava na osnovu čega je zaključio da je ugrizao ženu taksistu.

Prema njegovim riječima, napadač je izgledao "izgubljeno, kao da je pod uticajem droga", dok je 54-godišnja žena bila u šoku i plakala je ne shvatajući šta se dogodilo.

"Zaustavili smo ga jer je divljao. Nije bio pijan, nisam uopšte osjetila alkohol. Ali sam ga vidjela da je izgubljen i da se tetura. Mislim da je bio pod dejstvom tableta. Ljudi koji su ga vidjeli rekli su da je lud. Nakon napada mi je rekao - da li si ponosna na ovo, da li si srećna, da li se osjećaš dobro, a onda ga je policija uhapsila", rekla je povrijeđena žena.

Očevidac napada je rekao da je žena bila u šoku, da je istrčala i prešla ulicu, kao i da je 20 minuta kasnije stigla hitna pomoć, dok je policija stigla u prvih 10 minuta.

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Policajci su uhapsili počinioca i protiv njega je podnesena prijava za nanošenje teških tjelesnih povreda, a žena taksista je kolima hitne pomoći prevezena u bolnicu gdje joj je ukazana pomoć.

Istraga je u toku kako bi se utvrdili uzroci napada i psihičko stanje napadača.

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Atina

taksi

fizički napad

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