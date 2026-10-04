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Oktoberfest ove godine najposjećeniji u svojoj istoriji

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04.10.2026 14:17

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Људи учествују у традиционалној костимираној паради на 191. фестивалу пива Октоберфест у Минхену, Њемачка, у недјељу, 20. септембра 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Manifestacija Oktoberfest je ove godine privukla rekordan broj posjetilaca, a prema prvim procjenama grada Minhena, oko 7,4 miliona gostiju posjetilo je šesnaestodnevni festival.

Prema navodima uprave festivala, Oktoberfest 2026. godine bio je najposećeniji u svojoj istoriji.

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Godine 2025. taj broj je iznosio 6,5 miliona, što znači da je ove godine zabilježen porast od približno 900.000 posjetilaca.

Ovi podaci potiču iz preliminarnog izvještaja gradskih vlasti, prenosi Radio Arabela.

Manifestacija pod nazivom "Stari Oktoberfest" takođe je zabilježila porast posećenosti, privukavši oko 447.000 gostiju, u poređenju sa 360.000 prethodne godine.

Porast broja posjetilaca bio je posebno izražen tokom radnih dana.

Gradske vlasti to, između ostalog, pripisuju kampanji kojom su ljudi podsticani da posjete Oktoberfest radnim danima.

Prema podacima Udruženja minhenskih pivara, popijeno je oko 6,7 miliona litara piva za Oktoberfest. dok je prošle godine ta količina iznosila oko 6,5 miliona litara.

Istovremeno, povećana je i potražnja za bezalkoholnim pivom i pivom od pšenice.

Operateri velikih šatora na Oktoberfestu prijavili su blagi porast prodaje hrane, pa je tako ponovo porasla i popularnost klasičnog pečenog pileta.

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Uprkos rekordnom broju posjetilaca, gradske vlasti su saopštile da nije bilo prevelike gužve na prostoru festivala. Organizatori su pozitivno ocijenili unaprijeđeni bezbjednosni koncept.

Novi centar za kontrolu bezbjednosti, dodatne kamere i praćenje kretanja posetilaca imali su za cilj da spriječe stvaranje gužvi u ranoj fazi.

Tokom nekoliko subota, glavni ulazi i pristupna tačka kod statue Bavarije bili su privremeno zatvoreni, a posjetioci su preusmjeravani na druge ulaze.

Prema navodima gradskih vlasti, zatvaranja su trajala po oko 30 minuta i doprinijela rasterećenju gužve u samom prostoru manifestacije.

Zaključno sa 3. oktobrom, policija je zabilježila oko 1.600 incidenata, što je više nego prethodne godine, s obzirom na veći broj posjetilaca.

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Medicinska služba je takođe zbrinula više ljudi, pa je broj pacijenata porastao za 18,5 procenata.

Oktoberfest je bio u sjenci tragične nesreće u kojoj je nastradao radnik na atrakciji “Hangover” srpske nacionalnosti.

(Tanjug)

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Tagovi :

Oktoberfest

Njemačka

Minhen

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