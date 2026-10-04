Do 15 sati glasalo 26,88 odsto birača, osam odsto manje nego prije četiri godine

Autor:ATV redakcija
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Do 15:00 sati na redovnim biračkim mjestima glasalo je 916.269 birača ili 26,88 % uz napomenu da nedostaju podaci sa pojedinih redovnih biračkih mjesta.
Prije četiri godine na Opštim izborima izlaznost do 15 sati iznosila je 35 odsto (ukupno 1.164.261 glas do tog presjeka).
To znači da je 8,12 posto manje registrovanih birača glasalo od 7 do 15 sati na ovogodišnjim izborima u odnosu na prethodne.
Nakon jutarnjih poteškoća sa skenerima na određenom broju biračkih mjesta, prema informacijama sa terena, u poslijepodnevnim satima proces traje većinom bez problema i relativno brzo.
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