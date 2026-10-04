Božić: Težak dan u Tesliću, biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme

U do 11 časova izašlo je 5.446 glasača, nekakvih 13%, malo manje od 13%. Težak dan zato što je bilo problema sa biometrijom i sa skenerima. Tako da sva biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme i imali smo najveće kašnjenje dva sata, rekla je Biljana Božić, predsjednik Gradske izborne komisija Teslić.

"I konstantno, znači na svakih sat vremena imamo prijave da neki skener ne radi i idemo otklanjamo probleme. Na licu mjesta imamo neki dodeljen broj od te firme Smartmatik operatera i tehničara koji nisu obučeni direktno za rad sa skenerima, već samo preko prezentacije, nisu nikad vidjeli skenere uživo. Tako da otklanjamo ih dosta i mi iz Gradske izborne koji smo instruktori bili, mi radili na tim skenerima, pa znamo kako se može otkloniti kvar", rekla je Božić.

Istakla je da je dva sata kasnilo biračko mesto 074B050 Banja Vrućica - Kiseljak.

"I ubačene su, kad su pakovali te skenere, pogrešne šifre, nema pečata na vreći da zatvorimo kako je trebalo da bude po proceduri, znači nije pakovanje... Smartmatik nije dobro spakovao materijal", istakla je Božić.