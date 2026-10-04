Kim Kardašijan angažovala pet dadilja

Američka rijaliti zvijezda Kim Kardašijan angažovala je ukupno pet dadilja koje se smjenjuju u brizi o njeno četvoro djece sa bivšim suprugom Kanjeom Vestom, objavio je "Dejli mejl".

Prema pisanju lista, jedna dadilja je u svakom trenutku zadužena za brigu o djeci, dok se ostale četiri smjenjuju. Kardašijan (45) i Vest imaju četvoro djece – Nort (13), Sejnta (10), Čikago (8) i Psalma (7).

Kardašijan zabrinuta zbog izloženosti djece

Kardašijan je u intervjuu za "Tajms" govorila o zabrinutosti zbog sve veće javne izloženosti svoje djece, posebno najstarije kćerke Nort, koja se bavi muzikom i aktivna je na TikToku.

"Brinem zbog toga. Svako dijete radi ono što mu prija", rekla je Kardašijan, dodajući da Nort više voli da učestvuje u porodičnom rijaliti programu "Kardašijanovi", ali da pokušava da je zaštiti od prevelike izloženosti javnosti.

Sa Vestom usaglašava odluke o karijeri

Ona je navela da zajedno sa Vestom nastoji da uskladi odluke o projektima u kojima njihova kćerka učestvuje, posebno kada je riječ o njenoj muzičkoj karijeri.

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"Što se nje tiče, pošto je više riječ o muzici, njen otac i ja imamo bolju komunikaciju. Vodimo računa da budemo usklađeni i da učestvuje samo u projektima koje oboje odobrimo", rekla je Kardašijan.

Nort je posljednjih mjeseci privukla pažnju javnosti svojim muzičkim projektima, uključujući samostalni singl i saradnju sa Lil Novijem, sinom repera Lil Vejna.

Kardašijan u vezi sa vozačem Formule 1

Kardašijan je trenutno u vezi sa vozačem Formule 1 Luisom Hamiltonom, navodi "Dejli mejl".