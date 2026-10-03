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Zoran Marjanović nakon prebijanja: Namjestili su me u stanu

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03.10.2026 15:56

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Зоран Марјановић након пребијања: Намјестили су ме у стану

Zoran Marjanović, tekstopisac kojem se ponovo sudi u slučaju ubistva njegove supruge, pjevačice Jelene Marjanović, noćas je doživio ozbiljan napad, nakon kojeg je hitno prevezen u Urgentni centar.

Kako je ispričao uznemireni Marjanović, zadobio je udarce u predjelu glave i tijela, a ljekari su mu, prema prvim informacijama, konstatovali kontuziju mozga, zbog čega je zadržan na bolničkom liječenju.

Incident je ostavio ozbiljne posljedice na njega. Vidno potresen, Marjanović je u kratkom razgovoru govorio o strahu, osjećaju da je obilježen, ali i problemima koji su ga, kako tvrdi, pratili posljednjih godina.

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Scena

Pretučen Zoran Marjanović

„Ja sam obilježen, ja sam prodao kuću, zbog svega... Namjestili su me u stanu na Karaburmi“, bilo je sve što je uznemireni Zoran rekao.

Prema njegovim riječima, napad je bio iznenadan, a udarci su mu zadati u predjelu glave i tijela. Nakon svega, morao je da potraži ljekarsku pomoć, a u bolnici je zadržan zbog kontuzije glave.

Marjanović se posljednjih godina nalazi pod posebnom pažnjom javnosti zbog sudskog postupka koji se vodi protiv njega povodom ubistva njegove supruge Jelene. Njegov život je od tada u velikoj mjeri obilježen sudskim procesima, medijskim interesovanjem i brojnim kontroverzama koje su pratile ovaj slučaj.

Јелена Марјановић

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Sada je, kako tvrdi, na sve to došao i fizički napad. Navodi i da je zbog svega što mu se događalo bio prinuđen da proda kuću, dok je posebno pomenuo stan na Karaburmi, navodeći da mu je tamo, kako kaže, „sve bilo namješteno“.

Marjanović se sada oporavlja od povreda, dok će istraga, ukoliko bude pokrenuta, morati da utvrdi šta je prethodilo incidentu, ko je odgovoran i da li je napad bio slučajan sukob ili je imao neki drugi povod.

Za čovjeka koji se već godinama nalazi pod ogromnim pritiskom javnosti i pravosudnih postupaka, novi događaj predstavlja još jedan težak udarac.

(Mondo)

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Zoran Marjanović

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