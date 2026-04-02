Детективка шокирала тврдњом: Организована група је убила Јелену Марјановић

Аутор:АТВ
Коментари:0
Прошло је 10 година од трагичног убиства пјевачице Јелене Марјановић, која је 2. априла 2016. године пронађена мртва на насипу Црвенка у Борчи, код Београда.
Њено тијело је откривено дан након што је нестала, а случај је дуго обавијен мистеријом и контроверзама.
Њен супруг, Зоран Марјановић, осуђен је на 40 година затвора за убиство, али је убрзо након тога пуштен на слободу. Јавност је од почетка подијељена између оних који вјерују у његову кривицу и оних који га сматрају невиним.
Детективка Катарина Остојић у једном интервјуу је отворено говорила о убиству пјевачице Јелене Марјановић. Остојић је била дио тима који је истраживао овај злочин.
"Јелену Марјановић је убила организована група људи. Има више особа, и мушкараца и жена. Е сад коме је било у интересу да је убије... па мислим да је то било у интересу неким људима којима је преча дрога од живота. Јелена је много тога знала, била је обавијештена. Неко је очигледно из тих кругова у којима се она кретала посумњао да би она ту неку информацију или неко њено запажање раширити даље или евентуално пријавити", рекла је Катарина и додала:
"Она је нешто знала за дрогу и много што шта. И мислим да је ту главни проблем њеног склањања и уништења. Јелена је била ухођена и праћена путем мобилног телефона. Сигурно је и Зоран праћен и прислушкиван такође путем мобилног телефона. Јавност није обратила пажњу на ријечи Владимира Марјановића који је рекао да је пар дана пре Јелениног нестанка видео нека возила која се крећу у близини њихове куће. Али то му тада није било сумњиво", рекла је Остојић за "Отисак" прије око три године.
Расвјетљавање овог злочина, почињеног према оптужници 2. априла 2016. око 17 сати, и даље прате бројне нејасноће.
До данас чак ни вријеме смрти није са стопостотном сигурношћу утврђено, а мистерија је и шта се дешавало у ноћи између 2. и 3. априла, јер је тијело пронађено сутрадан. Стручњак и патолог Зоран Станковић у свом налазу је утврдио да је тијело, по свим показатељима, у води било најмање пет до шест сати, а најдуже 10, а можда и више часова. Овај налаз донекле ставља под знак питања вријеме злочина.
А шта каже Тужилаштво? Тужилаштво је навело вјештачење комисије вештака у ком је саопштено да су 2. априла 2016. године, Зоран Марјановић, Јелена и њихова кћерка Јана отишли су на насип у Борчи. Према ријечима свједока, пјевачица је кренула да трчи, а Зоран је одмах кренуо за њом.
"Навукао" је да се спусти у подножје насипа, ка самом каналу које је "невидљиво" са улице и које је самим тим "идеалан терен за убиство". Јана је, како се наводи, остала на дијелу на којем се од дрвећа "ништа не види".
"Анализа базних станица и кретања окривљеног и покојне Јелене Марјановић дуж насипа, показује да је њихов сусрет око 17 часова на отвореном простору у зони мјеста критичног догадаја био неизбјежан. Евидентно је да је Зоран Марјановић више пута позивао телефоном покојну супругу из зоне мјеста поновног укључења, тачније, мјеста које је близу мјеста злочина", навели су тада из Вишег јавног тужилаштва и додали:
"СМС који је примио по укључењу телефона није могао да избјегне, а управо то је показало његову позицију у зони мјеста поновног укључења односно убиства. Зоран Марјановић је након поновног укључења телефона, телефонирао брату из зоне мјеста поновног укључења које је такође близу зоне гдје је нађено њено тијело и то прије него што су камере регистровале његов пролазак према кући Јаховић, односно према рампи Шљункара", навели су.
Жарко Поповић, некадашњи шеф Одсјека за крвне деликте својевремено је изнио шокантан податак да је један полицајац са лица мјеста украо телефон Јелене Марјановић, као и да је обрисао све слике са телефона.
"Грешка је била што је колега наш, полицајац, украо телефон са лица мјеста од покојне Марјановићке и очистио комплетан садржај са телефона. Није битно очистити телефонске бројеве, они могу да се скину са базних станица. Проблем је ако су биле неке фотографије на вацапу и вајберу. Она је била јавна личност, пјевачица, можда је ту било и неких ласцивних фотографија, или било чега, које је могло њеног мужа да изиритира да направи тако нешто. И сљедећа, највећа грешка која је по мени урађена, је што је послије 16 дана тек претресена кућа Зорана Марјановића", рекао је Поповић у једној емисији.
На питање новинарке да ли је требало отворити нову истрагу и подићи кривичну пријаву због полицајца који је узео телефон са лица места и обрисао слике и клипове, Поповић је рекао да се дотични полицајац и осуђени Зоран Марјановић познају од раније.
"Он је познавао Зорана Марјановића пошто је тај колега претходно радио у полицијској станици Палилула. Он је територијално покривао Овчу и Борчу и они су се тако познавали. Инспектор који ради на одређеном терену, неопходно је да познаје све људе тамо. То вам је један страшан извор информација. И поштене и непоштене, и овакве и онакве, и тако даље. Он је познавао Зорана Марјановића, и вјероватно је хтио нешто...", рекао је Поповић и додао:
"Не знам, није ми јасно, нећу да дајем исхитрене изјаве. Углавном је код њега пронађен мобилни телефон Јелене Марјановић и 20 евра које је он узео са лица мјеста. Ја не вјерујем да је он то урадио да би стекао противправну имовину и корист, јер то је телефон који није био ништа посебно. Већ је стар, коришћен телефон и 20 евра ти не рјешава животну егзистенцију. Мени је најчудније да тај човјек није отишао у истражни затвор и да добије кривичну пријаву за ометање истраге. Тужилац мора да одговори на то", закључио је Поповић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 д0
Србија
3 д0
Србија
3 д0
Србија
3 д0
Најновије
Најчитаније
06
58
06
54
21
57
21
45
21
37
Тренутно на програму