Ове 2 молитве помажу у данима строгог поста

Аутор:АТВ
Коментари:0
Васкршњи пост траје 48 дана и захтијева уздржавање од хране и грешних мисли. Откријте како молитве јачају душу током овог периода.
Васкршњи пост је најдужи пост у православљу и траје 48 дана. Почиње првим понедјељком (Чиста недјеља) и завршава се даном Васкрсења, са посебним нагласком на пост на води радним данима, док су уље и вино дозвољени викендом. Има дубоко духовно значење и подразумијева уздржавање не само од мрсне хране и алкохола, већ и од грешних мисли, жеља и дјела.
Иако се често највише говори о томе шта се смије, а шта не смије да се једе током овог поста, право значење уздржавања је у томе да се вјерник духовно припреми за празник васкрсења Христовог, што подразумијева цјелокупно духовно чишћење и покајање. На тај начин пост није само физичко уздржавање, већ и прилика за унутрашње исцјељење и приближавање Богу.
Наука и технологија
Пао Икс: Бивши Твитер недоступан корисницима широм свијета
У сваком случају, основно правило божићног поста је уздржавање од меса, млијечних производа, јаја, алкохола, а у одређеним данима и од рибе. Такође, важно је придржавати се одређених правила у исхрани, како би се пост испунио у духовном смислу, али и физички умјереност помогла здрављу и духовној обнови вјерника.
Риба је дозвољена само два пута у току цијелог поста: на Благовијести (7. април) и на Цвијети, а на Велики петак се пости на води или уз потпуно уздржавање од хране.
Приликом поста, важно је јести умерено – довољно да се тело ојача, али никако да се исцрпи. Циљ поста је да се духовно и тјелесно припремимо за заједницу са Богом.
Али, још једном, током Васкршњег поста веома је важно у ком смјеру иду ваше мисли. Најпознатија молитва током Васкршњег (Великог) поста је молитва Светог Јефрема Сирина, која се чита од понедјељка до петка ради покајања и духовног очишћења. Она фокусира вјерника на избјегавање лењости и гордости, а дарује смирење и љубав.
Хроника
Гурнуо паре у роковник полицајцу да му не пише казну
"Господе и Владару живота мога, дух љености, мрзовоље, властољубља и празнословља не дај ми. Дух цјеломудрености, смиреноумља, трпљења и љубави, даруј мени, слуги Твоме. О, Господе Царе, даруј ми да сагледам своје гријехове, и да не осуђујем брата свога, јер си благословен у вијекове вијекова. Амин."
Често се током поста моли и за снагу против искушења:
"Господе Исусе Христе, Сине Божији, Ти знаш слабост нашег тијела и душе. Током овог Светог и Часног поста, молим те, ојачај ме у вријеме искушења. Да ми не малакше вјера, да ми не посрне срце, већ да у твојој љубави пронађем утеху и снагу..."
Амин."
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 д0
Република Српска
3 д0
БиХ
3 д0
Наука и технологија
3 д0
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму