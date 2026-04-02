Ове 2 молитве помажу у данима строгог поста

АТВ
02.04.2026 12:07

Православље, црква
Васкршњи пост траје 48 дана и захтијева уздржавање од хране и грешних мисли. Откријте како молитве јачају душу током овог периода.

Васкршњи пост је најдужи пост у православљу и траје 48 дана. Почиње првим понедјељком (Чиста недјеља) и завршава се даном Васкрсења, са посебним нагласком на пост на води радним данима, док су уље и вино дозвољени викендом. Има дубоко духовно значење и подразумијева уздржавање не само од мрсне хране и алкохола, већ и од грешних мисли, жеља и дјела.

Иако се често највише говори о томе шта се смије, а шта не смије да се једе током овог поста, право значење уздржавања је у томе да се вјерник духовно припреми за празник васкрсења Христовог, што подразумијева цјелокупно духовно чишћење и покајање. На тај начин пост није само физичко уздржавање, већ и прилика за унутрашње исцјељење и приближавање Богу.

У сваком случају, основно правило божићног поста је уздржавање од меса, млијечних производа, јаја, алкохола, а у одређеним данима и од рибе. Такође, важно је придржавати се одређених правила у исхрани, како би се пост испунио у духовном смислу, али и физички умјереност помогла здрављу и духовној обнови вјерника.

Риба је дозвољена само два пута у току цијелог поста: на Благовијести (7. април) и на Цвијети, а на Велики петак се пости на води или уз потпуно уздржавање од хране.

Приликом поста, важно је јести умерено – довољно да се тело ојача, али никако да се исцрпи. Циљ поста је да се духовно и тјелесно припремимо за заједницу са Богом.

Али, још једном, током Васкршњег поста веома је важно у ком смјеру иду ваше мисли. Најпознатија молитва током Васкршњег (Великог) поста је молитва Светог Јефрема Сирина, која се чита од понедјељка до петка ради покајања и духовног очишћења. Она фокусира вјерника на избјегавање лењости и гордости, а дарује смирење и љубав.

"Господе и Владару живота мога, дух љености, мрзовоље, властољубља и празнословља не дај ми. Дух цјеломудрености, смиреноумља, трпљења и љубави, даруј мени, слуги Твоме. О, Господе Царе, даруј ми да сагледам своје гријехове, и да не осуђујем брата свога, јер си благословен у вијекове вијекова. Амин."

Молитва за превазилажење искушења

Често се током поста моли и за снагу против искушења:

"Господе Исусе Христе, Сине Божији, Ти знаш слабост нашег тијела и душе. Током овог Светог и Часног поста, молим те, ојачај ме у вријеме искушења. Да ми не малакше вјера, да ми не посрне срце, већ да у твојој љубави пронађем утеху и снагу..."

Амин."

