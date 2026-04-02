Минић у посјети Зворнику

АТВ
02.04.2026 12:02

Предсједник Владе Саво Минић борави у Зворнику заједно са министром саобраћаја и веза Зораном Стевановићем
У Зворнику је почео састанак премијера Републике Српске Саве Минића и градоначелника Бојана Ивановића на којем ће бити ријечи о актуелним привредним темама и инфраструктурним пројектима који се реализују на подручју града.

Састанку присуствује и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.

Ивановић је уочи састанка рекао Срни да ће Минића упознати о инфраструктурним пројектима који ће се реализовати на подручју града на основу подршке Владе Републике Српске која је издвојила 13 милиона КМ за пројекте за које у граду сматрају да ће допринијети бољим условима за живот.

"Неизоставна тема биће и привредни амбијент на подручју града, као и улагања у области туризма, што ће допринијети успјешнијем привредном развоју града", додао је Ивановић.

Он је истакао да ће упознати предсједника Владе Републике Српске и о рјешавању обалоутврде Дрине у каракајском насељу Терминал које је угрожено код сваког повећања водостаја Дрине, те додао да ће затражити помоћ од премијера и Владе у рјешавању овог проблема.

Минић и Стевановић су прије састанка положили вијенац код Спомен-обиљежја за 1.080 бораца Војске Републике Српске који су погинули у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

