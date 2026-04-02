Минић у посјети Зворнику

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Зворнику је почео састанак премијера Републике Српске Саве Минића и градоначелника Бојана Ивановића на којем ће бити ријечи о актуелним привредним темама и инфраструктурним пројектима који се реализују на подручју града.
Друштво
Посебна линија у УКЦ-у Српске: Борцима приоритет при заказивању прегледа
Састанку присуствује и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
Ивановић је уочи састанка рекао Срни да ће Минића упознати о инфраструктурним пројектима који ће се реализовати на подручју града на основу подршке Владе Републике Српске која је издвојила 13 милиона КМ за пројекте за које у граду сматрају да ће допринијети бољим условима за живот.
"Неизоставна тема биће и привредни амбијент на подручју града, као и улагања у области туризма, што ће допринијети успјешнијем привредном развоју града", додао је Ивановић.
Он је истакао да ће упознати предсједника Владе Републике Српске и о рјешавању обалоутврде Дрине у каракајском насељу Терминал које је угрожено код сваког повећања водостаја Дрине, те додао да ће затражити помоћ од премијера и Владе у рјешавању овог проблема.
Минић и Стевановић су прије састанка положили вијенац код Спомен-обиљежја за 1.080 бораца Војске Републике Српске који су погинули у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 д0
Република Српска
3 д9
Република Српска
3 д9
Република Српска
4 д21
Најновије
Најчитаније
06
58
06
54
21
57
21
45
21
37
Тренутно на програму