Припадници ОС БиХ извукли мушкарца из олупине и спасили га

02.04.2026 12:06

Фото: Фејсбук

Припадници Оружаних снага БиХ (ОС БиХ) извукли су мушкарца из смрсканог аутомобила и спасили му живот, потврђено је у Министарству одбране.

Министар одбране у Савјету Министара Зукан Хелез поручио је да ће ове храбре момке финансијски наградити за њихов племенити чин.

Како је додао, награда ће стићи већ уз сљедећу плату.

"Понос који данас осјећам према припадницима Бригаде зрачних снага и противзрачне одбране Оружаних снага Босне и Херцеговине тешко је описати ријечима. У тренуцима када секунде одлучују о животу, нису оклијевали. Показали су срце, храброст и спремност да ставе туђи живот испред властитог. У смрсканом аутомобилу, гдје је један живот висио о нити, они су били нада", рекао је Хелез и додао:

"Без чекања и без страха, кренули су у борбу за живот човјека којег нису ни познавали. Својом храброшћу и одлучношћу успјели су га извући из олупине и вратити у живот. То нису само војници. То су људи који доказују шта значи бити човјек у најтежим тренуцима".

