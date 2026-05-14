Јована Пајић: Никада се више нећу удати

Јована Пајић и Сале Тропико развели су се, али су због својих мезимица остали у пријатељским односима.
Пјевачица је неколико пута говорила о разводу и тешком периоду који је остао иза ње, док је Сале недавно признао да је спреман за нови брак.
За разлику од бившег супруга, Пајићева има другачије мишљење.
"Немам те амбиције. Мислим да је то превазиђено у смислу да ми гарантује било какву дуговјечност. Мислим да добар однос са неким може да постоји и цијели живот, а да није нужно везан браком. Ја имам двије кћерке које су порасле и које су ми довољне у животу, немам амбиције да добијем још дјеце. Дефинитивно се никад више нећу удати", говорила је пјевачица у емисији "Ако проговорим".
Пајићева је открила да своје приоритете.
" Мени је мир. Нема кад дођем кући питања гдје си била, што си се тако обукла, шта си радила, што се дружиш са овим… Једноставно, на почетку смо сви бајни и сјајни и желимо да задивимо једно друго и заљубимо се, па је и оно што је најгоре нама прелијепо", објаснила је она.
Јована је проговорила и о потенцијалном новом партнеру и открила шта је највећи проблем у љубавним односима.
"И њему смрде чарапе и он ће да дође кући, улуби кауч и мијења канале и неће имати разумијевања. Док када се не развијаш у истом смјеру и ниси партнер, ти си осуђен на разилажење" говорила је Јована у емисији 'Ако проговорим', преноси Курир.
