Ванредан догађај на шинама: Огласиле се Жељезнице Српске

Путнички воз који је саобраћао на релацији Добој - Бањалука налетио је на одрон на прузи, а о ванредном догађају на шинама су се огласиле Жељезнице Српске.
"Жељезнице Републике Српске обавештавају јавност да је јутрос у 5 часова и 15 минута дошло до ванредног догађаја на делу пруге између Присоја и Укрине", навели су из Жељезница.
Срећом, како додају, воз се зауставио на вријеме и није било повријеђених.
"Све надлежне службе за одржавање пруга Жељезница Републике Српске налазе се на терену и интензивно раде на уклањању одрона, који се налази на прузи", поручили су из овог предузећа.
Нагласили су да су организовали аутобуски превоз за путнике из воза, како не би чекали отклањање посљедица.
"Жељезнице Републике Српске се захваљују свим путницима и корисницима жељезничког превоза на стрпљењу и разумевању, док трају неопходни радови", закључили су из ЖРС.
