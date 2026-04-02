Ванредан догађај на шинама: Огласиле се Жељезнице Српске

02.04.2026 09:45

Одрон на прузи Добој - Бањалука
Путнички воз који је саобраћао на релацији Добој - Бањалука налетио је на одрон на прузи, а о ванредном догађају на шинама су се огласиле Жељезнице Српске.

"Жељезнице Републике Српске обавештавају јавност да је јутрос у 5 часова и 15 минута дошло до ванредног догађаја на делу пруге између Присоја и Укрине", навели су из Жељезница.

Срећом, како додају, воз се зауставио на вријеме и није било повријеђених.

Нагласили су да су организовали аутобуски превоз за путнике из воза, како не би чекали отклањање посљедица.

"Жељезнице Републике Српске се захваљују свим путницима и корисницима жељезничког превоза на стрпљењу и разумевању, док трају неопходни радови", закључили су из ЖРС.

