Славимо преподобне Оце: Шта свака кућа данас мора да уради за мир и здравље?

02.04.2026 07:09

Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају дан преподобних Очева поубијаних у манастиру Светог Саве Освећеног.

Преподобни мученици Јован и други, из породице Светог Саве Освећеног код Јерусалима. Овај славни манастир, посјећиван и од Светог Саве српског, те обдарен од неколико владара српских, и дан-данас постоји.

Више пута нападан је од дивљих Арапа, пљачкан и пустошен, но Промишљу Божјом, увијек је обнављан и до данас сачуван. У вријеме царовања Константина и Ирине би нападнут од Арапа и опљачкан. Монаси не хтједоше бјежати, него савјетујући се са својим игуманом Томом, рекоше:

"Ми смо одбјегли из свијета у ову пустињу ради љубави Христове, срамота је сад да бјежимо из пустиње из страха од људи. Ако будемо убијени овдје, бићемо убијени због наше љубави према Христу, због кога смо и дошли овдје да живимо."

И тако одлучивши, дочекају ненаоружани оружане Арапе, као јагањци вукове. Арапи неке од њих стријелама умртве, а неке затворе у пећину Светог Саве, па наложе ватру на улазу, те их димом угуше.

И тако многи од њих скончају као мученици Христа ради и преселе се у царство Онога кога су љубили и ради чије су љубави изгинули. Часно пострадаше пред Васкрс 796. године у вријеме цара Константина и Ирине и патријарха јерусалимског Илије. Но, убрзо постиже праведна казна дивље нападаче. Враћајући се својим шаторима, они се посвађају и у узајамној борби сви изгину.

Народна вјеровања и обичаји

Према народним вјеровањима, на данашњи дан треба завршити све кућне послове, али и сву поцијепану одјећу закрпити. Вјерује се да овај чин симболизује обнављање снаге и заштиту дома од недаћа, баш као што је и манастир увијек изнова обнављан.

Тропар

Мученици Твоји Господе, у страдању своме су примили непропадљиви вијенац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље побиједише, а разорише и немоћну дрскост демона: Њиховим молитвама спаси душе наше.

(Курир)

