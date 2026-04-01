Рубио у обраћању објаснио разлоге америчког напада на Иран

Коментари:0
Амерички државни секретар Марко Рубио, објавио је на X-u поруку у којој је покушао појаснити зашто су Сједињене Америчке Државе управо сада извршиле напад на Иран. У центру његовог образложења налази се тврдња да Техеран настоји развити нуклеарно оружје.
"Иран жели имати нуклеарно оружје. У то нема никакве сумње", поручио је Рубио.
Он тврди да је Иран, ако је заиста желио искључиво нуклеарну енергију, могао увозити гориво и градити реакторе изнад земље, слично другим државама. Умјесто тога, навео је, постројења је градио "дубоко у планинама, далеко од очију јавности" и инсистирао на обогаћивању материјала који се може користити и за производњу енергије и за израду нуклеарног оружја.
Рубио је додао да је Техеран одбијао све моделе који би му омогућили цивилни нуклеарни програм без војне компоненте.
"Понуђена им је свака прилика да имају нуклеарни програм који им омогућује енергију, а не оружје, и сваки пут су то одбили", навео је.
Он је објаснио и зашто сматра да је напад морао доћи баш сада.
"Иран је покушавао изградити конвенционални штит, имати толико пројектила и толико дронова да га нико не може напасти", написао је Рубио.
Додао је да је Иран био надомак стварања арсенала толико снажног да би било немогуће дјеловати против његовог нуклеарног програма.
"Били смо на рубу ситуације у којој би Иран имао толико пројектила и толико дронова да више нико не би могао учинити ништа против његова нуклеарног програма. То је био неприхватљив ризик", истакао је.
Рубио је притом истакао да земља "којом управљају радикални шијитски клерици с апокалиптичном визијом будућности" ни под којим условима не смије имати нуклеарно оружје. Због тога је закључио да је амерички напад био посљедња права прилика да се уништи ирански одбрамбени капацитет.
"Ово је била наша посљедња најбоља прилика да уклонимо ту конвенционалну пријетњу, тај конвенционални штит који су покушавали изградити", поручио је.
О одлуци предсједника Доналда Трампа, Рубио је рекао да је била исправна.
"Предсједник је донио исправну одлуку да то сада уништи", поручио је.
На крају је Рубио нагласио да је циљ операције уништити иранске пројектиле и програм дронова, како Техеран више не би могао скривати своје активности иза те војне заштите и како би био приморан озбиљно преговарати о томе да никада не дође до нуклеарног оружја.
Свијет
4 д0
Свијет
4 д0
Свијет
4 д0
Свијет
4 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму