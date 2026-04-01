Рубио у обраћању објаснио разлоге америчког напада на Иран

01.04.2026 22:54

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички државни секретар Марко Рубио, објавио је на X-u поруку у којој је покушао појаснити зашто су Сједињене Америчке Државе управо сада извршиле напад на Иран. У центру његовог образложења налази се тврдња да Техеран настоји развити нуклеарно оружје.

"Иран жели имати нуклеарно оружје. У то нема никакве сумње", поручио је Рубио.

Он тврди да је Иран, ако је заиста желио искључиво нуклеарну енергију, могао увозити гориво и градити реакторе изнад земље, слично другим државама. Умјесто тога, навео је, постројења је градио "дубоко у планинама, далеко од очију јавности" и инсистирао на обогаћивању материјала који се може користити и за производњу енергије и за израду нуклеарног оружја.

Разлози напада

Рубио је додао да је Техеран одбијао све моделе који би му омогућили цивилни нуклеарни програм без војне компоненте.

"Понуђена им је свака прилика да имају нуклеарни програм који им омогућује енергију, а не оружје, и сваки пут су то одбили", навео је.

Он је објаснио и зашто сматра да је напад морао доћи баш сада.

"Иран је покушавао изградити конвенционални штит, имати толико пројектила и толико дронова да га нико не може напасти", написао је Рубио.

Додао је да је Иран био надомак стварања арсенала толико снажног да би било немогуће д‌јеловати против његовог нуклеарног програма.

"Били смо на рубу ситуације у којој би Иран имао толико пројектила и толико дронова да више нико не би могао учинити ништа против његова нуклеарног програма. То је био неприхватљив ризик", истакао је.

Исправна одлука

Рубио је притом истакао да земља "којом управљају радикални шијитски клерици с апокалиптичном визијом будућности" ни под којим условима не смије имати нуклеарно оружје. Због тога је закључио да је амерички напад био посљедња права прилика да се уништи ирански одбрамбени капацитет.

"Ово је била наша посљедња најбоља прилика да уклонимо ту конвенционалну пријетњу, тај конвенционални штит који су покушавали изградити", поручио је.

О одлуци предсједника Доналда Трампа, Рубио је рекао да је била исправна.

"Предсједник је донио исправну одлуку да то сада уништи", поручио је.

На крају је Рубио нагласио да је циљ операције уништити иранске пројектиле и програм дронова, како Техеран више не би могао скривати своје активности иза те војне заштите и како би био приморан озбиљно преговарати о томе да никада не дође до нуклеарног оружја.

Прочитајте више

Хороскоп

Занимљивости

Ево зашто би се ови знакова најбоље снашли на пустом острву

4 д

0
Донарума: "Плакао сам од туге"

Фудбал

Донарума: "Плакао сам од туге"

4 д

0
Највећи губитак у историји Премијер лиге

Фудбал

Највећи губитак у историји Премијер лиге

4 д

0
ДНК анализа Торинског покрова открила трагове са више континената - мистерија још дубља

Наука и технологија

ДНК анализа Торинског покрова открила трагове са више континената - мистерија још дубља

4 д

0

Више из рубрике

Торнадо преврнуо камион у Грчкој!

Свијет

Торнадо преврнуо камион у Грчкој!

4 д

0
Путин: Конкурентни демократски избори - обавезан инструмент за формирање јаке власти

Свијет

Путин: Конкурентни демократски избори - обавезан инструмент за формирање јаке власти

4 д

0
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Свијет

Техеран демантовао да је тражио примирје

4 д

0
Принц Ендру и Сара Фергусон

Свијет

Епстин све вријеме исмијавао принца Ендруа и његову супругу, овако je говорио о краљевском пару

4 д

0

