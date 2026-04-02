Logo
Large banner

Данас ванредна сједница УИО о граничном прелазу Градишка

Аутор:

АТВ
02.04.2026 07:14

Коментари:

0
Фото: АТВ

Управни одбор /УО/ Управе за индиректно опорезивање /УИО/ данас би на ванредној сједници у Бањалуци требао да поново разматра приједлог измјена и допуна Правилника о унутрашњој организацији у УИО који се односи на Гранични прелаз у Градишци.

Сједница ће бити одржана у сједишту УИО у 15.00 часова, најављено је УО УИО.

СПЦ

Друштво

Управни одбор УИО БиХ још није усвојио измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији УИО којима се омогућава почетак рада на новоизграђеном граничном прелазу Градишка, јер је у више наврата против био Зијад Крњић, члан Управног одбора из реда експерата којег именује Влада Федерације БиХ.

Привредна комора Републике Српске саопштила је средином марта да је ангажовала адвокатски тим који разматра могућност подношења кривичне пријаве Крњића и захтјева за надокнаду штете коју су претрпјели привредници, а трошкове сноси и БиХ због неотварања тог прелаза..

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Гранични прелаз Градишка

UIO BiH

sjednica

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner