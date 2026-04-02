Хоће да остави жену због сарме, ево шта је затекао код куће

Мјесто гдје се вјерује да нема глупих питања, већ првенствено чудних одговора, свакако је Редит.
Ова платформа врви од група у којима корисници под заштитом анонимности траже рјешења за своје животне проблеме.
Иако су реакције често шаљиве и неозбиљне, понекад се међу њима нађу и заиста корисне информације.
Ипак, опрез је неопходан, а најновија расправа на сабредиту је показала колико банални поводи могу изазвати лавину коментара на друштвеним мрежама.
Један корисник је покренуо праву буру питањем које је истовремено насмијало и згрозило јавност. Наиме, он је јавно упитао: "Да ли је легално тражити развод ако сам ухватио жену да ставља кечап у сарму?"
Како би појаснио своју озбиљност, описао је сцену коју је затекао код куће - супруга је тубом благог кечапа "украшавала" традиционални специјалитет.
Друштво
У суботу славимо Лазареву суботу: Празнику се највише радују дјеца, а један обичај требају сви да испоштују
Његов шок био је још већи када му је мртва-хладна објаснила да је јело "пресуво", након чега је очајни муж упитао заједницу: "Да ли је ово крај?"
Коментари испод објаве брзо су се нагомилали, а већина корисника била је дубоко потресена оваквим "скрнављењем" сарме и домаће кухиње.
Док су једни у шали предлагали хитан одлазак код адвоката, други су ишли корак даље, тврдећи да би му због оваквог инцидента чак и папа могао дати црквено разрјешење брака.
Многи су искористили прилику да подијеле сопствена трауматична искуства са туђим бизарним навикама у исхрани које другима "дижу косу на глави". Иако се каже да пут до срца води преко стомака, у овом случају је очигледно да се кечап не доживљава као савезник љубави, већ као непремостива препрека у заједничком животу, преноси Курир.
Занимљивости
3 д0
Занимљивости
3 д0
Занимљивости
3 д0
Занимљивости
3 д0
