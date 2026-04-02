Отац Предраг Поповић о мајчинској љубави: Неће се молити за своје здравље

Отац Предраг Поповић познат је по својим бесједама у којима људи уживају, а овог пута је на Инстаграму објавио дјелић једне своје бесједе у којем је говорио о мајчинској љубави.
Да је љубав мајке према дјеци заиста нешто посебно, свједочио је и он сам, између осталог и кроз то што примјећује да се, како каже, мајке никада не моле за своје здравље, већ само за своју дјецу.
"Мајка никада неће молити Господа за своје здравље. Ја то знам, ево оци то знају, могу да кажу. Када одемо у парохију да светимо водицу, па питамо старије како су, само кажу: 'Нек су нам деца жива и здрава!' Како си ти, бако, јеси добро? 'Ма, Богу хвала, нек су само дјеца жива и здрава'. Па, дјеца отишла у иностранство, па дјеца се развела по свијету... 'Ма, нек су они мени живи и здрави'. О себи не прича!".
Отац Предраг је истакао да је недавно и његова супруга приметила да се за себе не моли, већ само за здравље своје деце и породице.
Ове 2 молитве помажу у данима строгог поста
"Моја супруга кад је била недавно код Светог Нектарија, па се вратила, реко'. 'ајде да чујемо одмах извјештај, шта је било, како, шта се десило, констатујући послије тога: 'Ја се за себе нисам ни помолила'. То је то, та љубав, када стављамо све испред, а себе на задње мјесто. Господе, ако ишта остане. Те мрве мало, ако ишта остане, ето, ја сам задовољан. Ако не - нема везе, слава Богу, само нека су ми деца жива и здрава, нека су они добро", закључио је свештеник.
Многи људи, прије свега мајке, у коментарима су се сложиле да увијек моле Бога само да им дјеца буду жива и здрава, те да је то сваком родитељи најбитније. Неке су такође додале да се моле за дјецу, али се помоле и за себе, истичући да су деци потребни здрави родитељи да их васпитавају и изведу на прави пут, преноси Јумама.
