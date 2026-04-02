Logo
Large banner

Отац Предраг Поповић о мајчинској љубави: Неће се молити за своје здравље

Аутор:

АТВ
02.04.2026 12:36

Коментари:

0
Отац Предраг Поповић о мајчинској љубави: Неће се молити за своје здравље
Фото: Јутјуб/Oтац Предраг Поповић

Отац Предраг Поповић познат је по својим бесједама у којима људи уживају, а овог пута је на Инстаграму објавио дјелић једне своје бесједе у којем је говорио о мајчинској љубави.

Да је љубав мајке према дјеци заиста нешто посебно, свједочио је и он сам, између осталог и кроз то што примјећује да се, како каже, мајке никада не моле за своје здравље, већ само за своју дјецу.

"Мајка никада неће молити Господа за своје здравље. Ја то знам, ево оци то знају, могу да кажу. Када одемо у парохију да светимо водицу, па питамо старије како су, само кажу: 'Нек су нам деца жива и здрава!' Како си ти, бако, јеси добро? 'Ма, Богу хвала, нек су само дјеца жива и здрава'. Па, дјеца отишла у иностранство, па дјеца се развела по свијету... 'Ма, нек су они мени живи и здрави'. О себи не прича!".

Отац Предраг је истакао да је недавно и његова супруга приметила да се за себе не моли, већ само за здравље своје деце и породице.

СПЦ

Друштво

"Моја супруга кад је била недавно код Светог Нектарија, па се вратила, реко'. 'ајде да чујемо одмах извјештај, шта је било, како, шта се десило, констатујући послије тога: 'Ја се за себе нисам ни помолила'. То је то, та љубав, када стављамо све испред, а себе на задње мјесто. Господе, ако ишта остане. Те мрве мало, ако ишта остане, ето, ја сам задовољан. Ако не - нема везе, слава Богу, само нека су ми деца жива и здрава, нека су они добро", закључио је свештеник.

Многи људи, прије свега мајке, у коментарима су се сложиле да увијек моле Бога само да им дјеца буду жива и здрава, те да је то сваком родитељи најбитније. Неке су такође додале да се моле за дјецу, али се помоле и за себе, истичући да су деци потребни здрави родитељи да их васпитавају и изведу на прави пут, преноси Јумама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Отац Предраг Поповић

молитва

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner