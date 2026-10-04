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Žestoka borba jarca i glasača: Hit snimak pored biračkog mjesta kod Banjaluke

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04.10.2026 15:37

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Јарац направио хаос код бирачког мјеста
Foto: Screenshot / X

Izborni dan u BiH protiče uz probleme na pojedinim biračkim mjestima, a da sve bude u skladu sa današnjom atmosferom, pobrinuo se i jedan jarac u banjalučkom naselju Potkozarje.

Na snimku koji je poslao čitalac "BL portala" vidi se jarac kako se nalazi na samom ulazu u biračko mjesto, a u jednom trenutku kreće i prema osobi koja se približava ulazu.

Prizor je, malo je reći, neobičan, posebno na dan kada birače na pojedinim mjestima već dočekuju tehnički problemi i poteškoće sa novom izbornom tehnologijom.

Избори, гласање, скенер

BiH

Ako još niste glasali, a imate nejasnoća: Pogledajte detaljno objašnjenje

Centralna izborna komisija BiH jutros je potvrdila da pojedina biračka mjesta nisu otvorena tačno u 7 časova zbog problema sa skenerima glasačkih listića, dok su na nekim mjestima zabilježeni i naknadni problemi u radu opreme.

A u Potkozarju – još jedan "problem na biračkom mjestu".

Ovoga puta nije do skenera, biometrije ili glasačkih listića.

Jarac je, izgleda, odlučio da uvede svoja izborna pravila.

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izbori

Izbori 2026

jarac

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