Žestoka borba jarca i glasača: Hit snimak pored biračkog mjesta kod Banjaluke

Autor:ATV redakcija
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Izborni dan u BiH protiče uz probleme na pojedinim biračkim mjestima, a da sve bude u skladu sa današnjom atmosferom, pobrinuo se i jedan jarac u banjalučkom naselju Potkozarje.
Na snimku koji je poslao čitalac "BL portala" vidi se jarac kako se nalazi na samom ulazu u biračko mjesto, a u jednom trenutku kreće i prema osobi koja se približava ulazu.
Prizor je, malo je reći, neobičan, posebno na dan kada birače na pojedinim mjestima već dočekuju tehnički problemi i poteškoće sa novom izbornom tehnologijom.
BiH
Ako još niste glasali, a imate nejasnoća: Pogledajte detaljno objašnjenje
Centralna izborna komisija BiH jutros je potvrdila da pojedina biračka mjesta nisu otvorena tačno u 7 časova zbog problema sa skenerima glasačkih listića, dok su na nekim mjestima zabilježeni i naknadni problemi u radu opreme.
A u Potkozarju – još jedan "problem na biračkom mjestu".
Ovoga puta nije do skenera, biometrije ili glasačkih listića.
Jarac je, izgleda, odlučio da uvede svoja izborna pravila.
Ni jarac nije mogao do biračkog mjesta: Neobična scena u Potkozarju kod Banjaluke VIDEO...više na https://t.co/Jpau7fs2Lx https://t.co/G5ZreAMzRl— BL Portal (@bl_portal) October 4, 2026
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