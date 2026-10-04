Zemljotres jačine 5,2 stepena pogodio Tursku

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Foto: Pexel/barış erkin

Zemljotres magnitude 5,2 stepena po Rihteru pogodio je danas provinciju Osmanije na jugoistoku Turske, javila je Agencija za reagovanje u vanrednim situacijama i katastrofama /AFAD/.

Epicentar je bio nedaleko od sela Sumbas. Hipocentar je bio na dubini od sedam kilometara. Dva potresa jačine 4,9 stepeni i 4,8 stepeni Rihterove skale registrovana su ranije u susjednoj provinciji Adana, prenosi Srna.

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