Otac i sin stradali u požaru u porodičnoj kući: ''Okupili smo se i čekali..''

Naselje Progar u Surčinu u petak je potresla vijest o teškoj tragediji. Otac (80) i sin (60) izgubili su život u požaru koji je izbio u njihovoj porodičnoj kući.

Kako navodi Kurir, te večeri oko 19.30 stanovnike ulice Partizanskih baza u Progaru uznemirio je dim koji je kuljao iz jedne kuće.

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– Ja živim blizu njih. Vidjela sam samo dim iz njihove kuće, nisam znala šta se događa, a onda su se za nekoliko minuta pojavili vatrogasci i Hitna pomoć. Gorjelo je prizemlje kuće, a vatrogasci su brzo ugasili požar i spriječili ga da zahvati cijelu kuću. Svi smo se skupili na ulici i čekali da čujemo kako su ukućani. Međutim, odjednom se pojavila doktorka i rekla da ocu i sinu, kojeg smo zvali Bata, nema spasa. Stradali su na licu mjesta. Baš teška tragedija. To je jako fina porodica – priča komšinica porodice za Kurir.

Ona kaže da ta kuća ima dva ulaza i da u njoj žive i unuci stradalog djeda, sa njegovim drugim sinom.

– Ne smijem ni da pomislim šta bi bilo da je vatra progutala cijelu kuću. Tu žive i djeca… Baš strašno. Mislim da je vatrogasce zvao drugi sin stradalog djeda. Niko od nas nema predstavu kako je došlo do požara u to doba, kada maltene niko ne spava. Znam da su obojica pušili. Ispred tog izgorjelog dijela kuće sada stoji samo policijska traka. Djed je bio pokretan i vitalan za te godine. Vidjela sam ga prije nekoliko dana kako širi veš – navodi ona.

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Tijela oca i sina odnijeta su na obdukciju koja će utvrditi uzrok njihove smrti, a dalja istraga otkriće uzrok požara.