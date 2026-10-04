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Poteškoće porodica dvije godine nakon razornih poplava u Jablanici: Prepušteni sami sebi

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04.10.2026 15:48

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Потешкоће породица двије године након разорних поплава у Јабланици: Препуштени сами себи

Nakon stravičnih poplava koje su se dogodile u oktobru 2024. godine, osam porodica iz Donje Jablanice i sela Zlate smješteno je u stambene kontejnere koji se nalaze u Jablanici, a kako su neki od njih kazali, jedva preživljavaju i prepušteni su sami sebi.

Humija Arfadžan iz Donje Jablanice, izjavila je za „Dnevni avaz“ da je kobne noći bila sama s djecom u kući.

- Nikad se neću vratiti u Donju Jablanicu. Preživjela sam stres. Muž je radio na pumpi. Sin mi je spavao u prizemlju. Pokušala sam da ga probudim, nisam mogla ući. Prvi talas vode je već nosio oko pola 12. Do pola 2 bilo je nemoguće izboriti se s vodom. Uhvatila sam se za stub od kuće i preživjela. Šokirana sam, vrištala sam. Ne mogu sinu prići, nosi voda auta, kamenja. Razočarana sam, ali hvala bogu da smo živi. Malom je bilo 14 godina. Strah smo doživjeli. Dan-danas kad je kiša ne možeš spavati. Možda da ja nisam bila budna, možda bismo svi otišli. Mužu sam poslala poruku „Voda sve odnese“ da zna ako ne preživimo – kaže Arfadžan.

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Dodala je da je pomagala komšijama da prežive i izvlačila ih je iz vode i blata. Već dvije godine kaže nije u svojoj kući, a u Donju Jablanicu ne može i ne želi da se vrati.

- Naša kuća nalazi se u rizičnoj zoni, prvi sprat je uništen u poplavama. Ne može se ni sanirati. U kuću se ne možemo vratiti jer nam niko ne garanutuje sigurnost. Niko ne zna hoće li se to opet desiti – rekla je.

Minimalna penzija

Dodala je da joj muž prima minimalnu penziju, ona je nezaposlena i imaju sina koji je maloljetan.

- Ima vlast, tužilaštvo. Ja ne mogu reći ko je kriv. Uvijek je bilo kiše, ali nikad nije ovako – ističe ona.

Jasmin Šošić iz sela Zlate kaže da žive sa samo 200 KM, od socijalne pomoći. Ovdje stanuje sa suprugom, kćerkom i bratom, a najviše im nedostaje hrana.

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- Prepušteni smo sami sebi. Imao sam dva moždana udara. Imam kćerku, ženu i brata i svi su bolesni. Lijekove pijemo. Nikad se nećemo vratiti u Zlate. Tamo nema ni ljudi. Sve se promijenilo, neke kuće su obnovljene. Hrane nemamo ništa, ne radimo. Treba nam novac za lijekove – kazao je Šošić.

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Donja Jablanica

Poplave

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