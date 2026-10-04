Mostar: Na izbore izašlo 29,75 posto birača

Foto: ATV/Branko Jović

Na izbore u Mostaru do 15 sati izašlo je 29,75 odsto birača, odnosno svoje pravo glasa do sada je iskoristio 30.011 birač, potvrđeno je za Fenu iz Gradske izborne komisije (GIK) Mostar.

Pravo glasa u Mostaru ima ukupno 100.878 registrovanih birača. Kako su kazali iz GIK-a, do sada nisu zabilježene nepravilnosti te izborni proces na biračkim mjestima protiče uredno.

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