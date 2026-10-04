Novi podaci: Do 17 sati glasalo 32,20 odsto birača

Do 17 sati na Opštim izborima u BiH glasalo je 32,20 odsto upisanih birača, pokazuje službeni izvještaj Centralne izborne komisije BiH.

Do 17 časova glasalo je 1.097.589 od ukupno 3.408.517 birača, od čega je 535 glasova prikupljeno u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Izvještaj obuhvata 5.320 od 5.642 biračka mjesta (94,29 odsto).

U odnosu na izvještaj od 15 sati, kada je izlaznost iznosila 26,88 posto, odziv je porastao za 5,32 procentna poena. U protekla dva sata glasalo je dodatnih oko 181.000 birača.

U Republici Srpskoj do 17 sati glasalo je 37,28 odsto birača (452.778 od 1.214.449), dok je u Federaciji BiH izlaznost 30,03 odsto (621.343 od 2.068.973). U Brčko distriktu glasalo je 29,77 posto birača (22.933 od 77.026).