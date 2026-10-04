Ne radi skener na Šumarskom fakultetu, nije moguće glasanje

Na biračkom mjestu na Šumarskom fakultetu u Sarajevu trenutno nije moguće glasati, saznaje portal "Avaza".

Kako je potvrdila predsjednica Opštinske izborne komisije Novo Sarajevo Jasna Nikšić, problem se trenutno rješava.

"Imamo problem sa skenerom, tehnička podrška je na terenu i pokušavaju riješiti problem", rekla je Nikšić za "Avaz".

Pojasnila je da trenutno nije moguće glasati, a za taj period za koji bude obustavljeno glasanje, ono će biti produženo večeras.

Što se tiče drugih biračkih mjesta u ovoj opštini, kako je rekla Nikšić za Avaz, trenutno nema problema.