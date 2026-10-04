Logo

Ne radi skener na Šumarskom fakultetu, nije moguće glasanje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.10.2026 16:55

Komentari:

0
Избори
Foto: ATV

Na biračkom mjestu na Šumarskom fakultetu u Sarajevu trenutno nije moguće glasati, saznaje portal "Avaza".

Kako je potvrdila predsjednica Opštinske izborne komisije Novo Sarajevo Jasna Nikšić, problem se trenutno rješava.

"Imamo problem sa skenerom, tehnička podrška je na terenu i pokušavaju riješiti problem", rekla je Nikšić za "Avaz".

Pojasnila je da trenutno nije moguće glasati, a za taj period za koji bude obustavljeno glasanje, ono će biti produženo večeras.

Što se tiče drugih biračkih mjesta u ovoj opštini, kako je rekla Nikšić za Avaz, trenutno nema problema.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

glasanje

Izbori 2026

Komentari (0)

Više iz rubrike

Скенирање личне карте на изборима 2026.

BiH

Mostar: Na izbore izašlo 29,75 posto birača

2 h

0
Бирачко мјесто, избори 2026.

BiH

Incident na glasanju u Zenici

3 h

0
Скенер на изборима 2026.

BiH

Do 15 sati glasalo 26,88 odsto birača, osam odsto manje nego prije četiri godine

4 h

0
Избори, гласање, скенер

BiH

Ako još niste glasali, a imate nejasnoća: Pogledajte detaljno objašnjenje

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

31

Prvi rezultati: Minić ima 11 hiljada glasova više do Blanuše!

19

27

Već stigli prvi preliminarni rezultati današnjih izbora

19

21

Ovo biračko mjesto u Banjaluci još nije zatvoreno, radi do 22 časa

19

20

U Rogatici na dva biračka mjesta produženo glasanje

19

14

Istorijski niska izlaznost, glasalo 1.3 miliona građana

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima