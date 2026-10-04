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Tramp objavio formiranje radne grupe za superinteligenciju

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04.10.2026 17:26

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори у Овалној соби БИЈеле куће, у срИЈеду, 30. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je danas formiranje radne grupe za superinteligenciju, zaduženu da osigura da Amerika ima vodeću ulogu u razvoju vještačke inteligencije.

Američki list "WSJ" pisao je juče da Bijela kuća skuplja radnu grupu zaduženu za pripremu izvještaja u roku od 120 dana o rizicima i mogućnostima vještačke inteligencije, te definisanje odgovornosti administracije u tom sektoru.

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List navodi da je cilj grupe, na čijem je čelu direktor Nacionalne obavještajne agencije Džej Klejton, da osigura rukovodeću ulogu Vašingtona u razvoju vještačke inteligencije.

"Nakon istorijskog sporazuma Bijele kuće o superinteligenciji, objavljujem formiranje radne grupe za superinteligenciju", naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth social".

Prema navodima američkog predsjednika, Klejton će, uz predsjednika Komisije za saveznu trgovinu Endrjua Fergusona i druge višerangirane zvaničnike, imati rukovodeća mjesta u grupi kako bi se osiguralo da Amerika i dalje ima vodeću ulogu u svijetu u sektoru superinteligencije.

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Tramp je krajem prošlog mjeseca potpisao izvršni ukaz kojim daje direktivu državnim agencijama da vještačku inteligenciju nazivaju superinteligencijom.

(Srna)

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Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Vještačka inteligencija

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