Tramp objavio formiranje radne grupe za superinteligenciju

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp objavio je danas formiranje radne grupe za superinteligenciju, zaduženu da osigura da Amerika ima vodeću ulogu u razvoju vještačke inteligencije.
Američki list "WSJ" pisao je juče da Bijela kuća skuplja radnu grupu zaduženu za pripremu izvještaja u roku od 120 dana o rizicima i mogućnostima vještačke inteligencije, te definisanje odgovornosti administracije u tom sektoru.
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List navodi da je cilj grupe, na čijem je čelu direktor Nacionalne obavještajne agencije Džej Klejton, da osigura rukovodeću ulogu Vašingtona u razvoju vještačke inteligencije.
"Nakon istorijskog sporazuma Bijele kuće o superinteligenciji, objavljujem formiranje radne grupe za superinteligenciju", naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth social".
Prema navodima američkog predsjednika, Klejton će, uz predsjednika Komisije za saveznu trgovinu Endrjua Fergusona i druge višerangirane zvaničnike, imati rukovodeća mjesta u grupi kako bi se osiguralo da Amerika i dalje ima vodeću ulogu u svijetu u sektoru superinteligencije.
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Tramp je krajem prošlog mjeseca potpisao izvršni ukaz kojim daje direktivu državnim agencijama da vještačku inteligenciju nazivaju superinteligencijom.
(Srna)
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