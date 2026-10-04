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Šta ako bude gužva na biračkom mjestu u 19 sati

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04.10.2026 18:26

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Ово је једно од највећих бирачких мјеста у Требињу гдје има 954 гласача. До 11 часова је изашло 14,6 одсто.
Foto: ATV

Dok se na pojedinim biračkim mjestima prema informacijama s terena stvaraju gužve, vrijedi podsjetiti kako su iz Centralne izborne komisije BiH ranije obavijestili da će svi birači koji se u 19 sati zateknu na biračkom mjestu moći glasati.

Birači koji su stigli do biračkog mjesta prije zvaničnog zatvaranja neće biti vraćeni, bez obzira na to koliko se čeka. Prema utvrđenim pravilima, u 19:00 sati jedan od članova biračkog odbora staje na kraj postojećeg reda kako bi označio posljednjeg birača koji je stigao na vrijeme.

Time se garantuje da niko ko je došao prije isteka roka ne bude uskraćen za svoje biračko pravo. Samim tim građani koji se zateknu u gužvi ne trebaju napuštati redove i odustati od glasanja.

Prema posljednjem izvještaju Centralne izborne komisije BiH, do 17:00 sati svoje glasačko pravo iskoristilo je 32,20 odsto upisanih birača. Zvanični podaci o ukupnoj izlaznosti tokom cijelog izbornog dana biće saopšteni nedugo nakon što se zatvore sva birališta i obrade podaci sa terena.

Za razliku od ranijih izbornih ciklusa kada su se prvi zvanični podaci čekali do kasnih noćnih sati ili ponoći, CIK BiH je potvrdio da će prve preliminarne i nepotpune rezultate, kao i ukupnu izlaznost, saopćiti na vanrednoj pres konferenciji zakazanoj već za 20:00 sati.

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Izbori 2026

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