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Da li je kraj miholjskom ljetu: Najavljen preokret, evo i kada tačno

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04.10.2026 17:04

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Сунчано небо са појавом облака као симбол нагле промјене времена
Foto: Pexel/Tahir Shaw

Pod uticajem polja visokog vazdušnog pritiska, pred nama su dva pretežno sunčana dana u kojima će mnogi moći da uživaju u pravim čarima miholjskog ljeta.

Iako će se srazmjerno toplo i stabilno vrijeme zadržati još početkom iduće sedmice, prema srednjoročnim prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda i meteorološkim modelima, preokret nastupa u drugom dijelu sedmice.

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Već od srijede (7. oktobra) očekuje se slabljenje anticiklona uz postepeno povećanje naoblake.

Glavni talas promjene i osjetno zahlađenje stižu u periodu od četvrtka (8. oktobra) do petka (9. oktobra), kada nas očekuju obilnije kiše, povremeni pljuskovi i pad dnevnog prosjeka za 5 do 8 stepeni.

Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti tada će se spustiti na skromnih 12 do 17 stepeni.

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